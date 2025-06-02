Кооперативный хоррор Lethal Company получил долгожданное обновление — первое за несколько месяцев. Разработчик Zeekerss, в одиночку создающий и поддерживающий игру с 2023 года, анонсировал не только новый патч, но и серию будущих обновлений, которые постепенно приведут проект к полноценному релизу 1.0.

Игра когда-то стремительно ворвалась в стриминговую культуру, став настоящим хитом на YouTube и Twitch. Уникальный сеттинг, сочетающий хоррор и комедию, породил целый поджанр — игры, в которых группа из четырёх игроков исследует мрачные и опасные локации. Однако со временем популярность проекта пошла на спад, несмотря на его самобытность и атмосферу.

Тем не менее, Lethal Company не заброшена. Новое обновление значительно перерабатывает внутриигровые механики. Улучшен радар, добавлены новые существа, появилась камера лица персонажа, позволяющая ещё глубже погружаться в происходящее. Всё это — часть долгосрочного плана: Zeekerss намерен вывести игру из раннего доступа в ближайшее время.

Разработчик также трудится над совершенно новой бесплатной игрой, которая должна выйти в Steam до конца 2025 года.