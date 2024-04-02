Кооперативный хоррор Lethal Company получит массивный апдейт с новыми врагами, локациями и многим другим

Независимая студия разработчиков Zeekerss готовит, возможно, самый масштабный патч для Lethal Company за весь период раннего доступа. Хоррор с кооперативными элементами собирается расшириться дополнительными локациями, где можно будет встретить уникальных монстров и занимательные пасхалки. Бета-версия обновления уже доступна для тестирования, в котором могут принять участие любые желающие.

Свежее обновление для Lethal Company перенесет игру на актуальную версию под номером v50. В этой версии будут устранены ряд известных ошибок и внесены корректировки в общий баланс игрового процесса. Вместе с этим игроков ждет новый контент.

Как сообщается, главными нововведениями патча станут три дополнительные карты. Также в Lethal Company можно будет встретить новых врагов, среди которых заявлен жуткий дворецкий с ножом. Еще патч добавит костюмы пчелы и кролика в честь надвигающихся праздников.

Когда ждать выход обновления, пока не сообщается. Сейчас бета-версия обновления доступна для тестирования через параметры запуска Steam.