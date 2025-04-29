"Сейчас, но мало" или "позже, но больше": создатель Lethal Company собирается выпустить новое обновление для игры

Zeekerss, автор популярного кооперативного хоррора Lethal Company, написал в соцсетях, что он готовит для своей игры первое в этом году обновление. Причём он также поделился дилеммой: либо сразу выкатить небольшой «апдейт интерьеров», либо подождать ещё пару недель, но зато добавить «одного или двух» новых монстров.

«Думаю, я выберу второй вариант», — Zeekerss

Поклонники игры в большинстве своём поддерживают решение подождать подольше ради более сочного обновления. Кстати, не исключено, что на этот внезапный прилив работоспособности повлиял успех R.E.P.O. — другого кооперативного хоррора.