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Lethal Company 23.10.2023
Ужасы, Инди, От первого лица, Кооператив
8.9 669 оценок

"Сейчас, но мало" или "позже, но больше": создатель Lethal Company собирается выпустить новое обновление для игры

Lunersun Lunersun

Zeekerss, автор популярного кооперативного хоррора Lethal Company, написал в соцсетях, что он готовит для своей игры первое в этом году обновление. Причём он также поделился дилеммой: либо сразу выкатить небольшой «апдейт интерьеров», либо подождать ещё пару недель, но зато добавить «одного или двух» новых монстров.

«Думаю, я выберу второй вариант», — Zeekerss

Поклонники игры в большинстве своём поддерживают решение подождать подольше ради более сочного обновления. Кстати, не исключено, что на этот внезапный прилив работоспособности повлиял успех R.E.P.O. — другого кооперативного хоррора.

Онлайн инди-хоррора R.E.P.O. превысил 145 тысяч одновременных игроков в Steam
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