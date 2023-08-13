Представлен новый геймлейный трейлер жестокого roguelite-приключения Lethal Honor: Order of the Apocalypse ©

Несколько месяцев назад разработчик HandyGames и издатель THQ Nordic представили roguelite игру с неожиданным поворотом — Lethal Honor-Order of the Apocalypse. Действие происходит в постапокалиптическом мире, стилизованном под мрачные комиксы 1980-х. Недавно они выпустили новый геймплейный трейлер игры.

Уничтожайте полчища сверхъестественных существ в безжалостных изометрических ближних боях с художественным стилем, напоминающим темную эру супергеройских романов для взрослых 1980-х годов. Находясь в темном и окруженном постапокалиптическом мире, вы играете за разных персонажей, чтобы развернуть сложную историю. С бесчисленными способностями, дюжиной боевых стилей и несколькими второстепенными механиками каждое прохождение похоже на новый выпуск серии комиксов.

Lethal Honor будет доступна на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.