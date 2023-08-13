Морские виды животных появятся в симуляторе управления зоопарком Let's Build A Zoo на следующей неделе ©

No More Robots (Descenders, Hypnospace Outlaw) и Springloaded (Let’s Build a Zoo) официально объявили дату выхода последнего дополнения Let’s Build a Zoo, Aquarium Odyssey. Выпуск последнего расширения был назначен на 17 августа 2023 года. Когда выйдет Aquarium Odyssey, игроки смогут создать совершенно новый зоопарк с акцентом на водных существ, построить семь новых мест обитания и представить Более 50 новых существ, все из которых могут быть гибридизированы.

Для тех, кто не знаком, Let's Build a Zoo позволяет вам управлять собственным зоопарком, наполненным существами всех видов. Вам нужно будет заботиться о своих существах, следя за питанием и предоставляя объекты для игры, а также увеличивая количество посетителей и прибыль вашего парка, а также принимая различные моральные или аморальные решения на этом пути.

По мере того, как вы повышаете статус своего зоопарка, вы в конечном итоге зарабатываете исследовательские очки, которые можно использовать для открытия новых вольеров, предметов, магазинов и разработок, включая сплайсер ДНК. Используя уникальную «гибридную» механику игры, вы можете соединять животных вместе, чтобы создавать дикие варианты, такие как змея-кролик или крокодил-утка.

С добавлением совершенно новых морских существ и ряда вольеров, предметов и украшений для создания нового зоопарка, Aquarium Odyssey также представит возможность создавать гибридных морских существ, что должно быть взрывом.

Предварительный предварительный просмотр грядущего DLC, который достаточно велик, чтобы считаться полноценным продолжением, учитывая, что он представляет совершенно новый стиль зоопарка и исследовательские цели, показал взгляд на некоторых существ, которых можно ожидать в расширении, таких как лобстеры, рыба-клоун, кальмары, каракатица, угорь, солнечная рыба, морская звезда, еж и многое другое.

Как сообщает Springloaded, в этом расширении также будет множество новых магазинов, в том числе продавцы пасты с чернилами кальмара, а также множество новых украшений и других объектов, которые оживят ваш новый аквариум-зоопарк. Как и в предыдущем DLC Dinosaur Island, в Aquarium Odyssey также будет представлена новая сюжетная кампания, квесты, варианты выбора и новые внутриигровые события.