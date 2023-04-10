Let's Build a Zoo 05.11.2021
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Симулятор управления зоопарком Let's Build A Zoo получит дополнение Aquarium Odyssey с морскими видами животных

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monk70
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Издатель No More Robots милого, уютного и немного морально тревожного симулятора управления зоопарком Let's Build A Zoo представил совершенно новый DLC к игре — Aquarium Odyssey. Дополнение, которая выйдет позже в этом году на всех платформах, позволит вам управлять собственным аквариумом и принесет с собой более 50 новых видов, семь новых типов вольеров, более 110 новых магазинов, новые украшения и многое другое.

Совершенно новый трейлер демонстрирует часть этой прекрасной пиксельной графики, а также океаны рыб и морских существ от морских коньков, акул, китов и рыб-клоунов.

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