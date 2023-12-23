В симуляторе школы Let's School появилась русская локализация

Эта игра даёт вам возможность почувствовать себя директором школы. Вы будете отвечать за все аспекты школьной жизни — от проектирования и строительства здания школы до организации учебного процесса и внеклассных мероприятий. Ваша задача — сделать вашу школу лучшей в городе и обеспечить её финансовое благополучие.

В Let's School у вас есть возможность создать свою уникальную школу, выбирая из десятков разных помещений и сотен предметов оборудования. Вы можете предложить своим ученикам разнообразные занятия — от спортивных секций и кружков до экскурсий и конкурсов. Но не забывайте, что каждый работник и ученик в вашей школе имеет свои цели, интересы и характер. Вы должны учитывать их потребности, желания и отношения, чтобы поддерживать хорошую атмосферу и репутацию вашей школы. Вы также должны быть готовы к различным случайным событиям и изменениям времени года, которые могут повлиять на вашу работу.