В симуляторе школы Let's School появилась русская локализация

В июле этого года в Steam был выпущен увлекательный симулятор Letʼs School, где геймеры получают возможность стать директорами своих собственных школ. Важно отметить, что ранее игра была доступна только на английском языке, однако теперь разработчики выпустили обновление с поддержкой русского.
Letʼs School предлагает игрокам не только возможность построить собственную школу, но и полностью управлять всеми аспектами ее работы. Ваша задача будет включать поддержание порядка, контроль за успехами учащихся и обустройство помещений в школе. Вам будут доступны десятки различных типов помещений и сотни предметов оборудования, чтобы создать идеальную учебную среду.
Особое внимание разработчики уделили индивидуальным характеристикам и взаимоотношениям всех персонажей, будь то ученики или учителя. Каждый из них обладает своими уникальными интересами и особенностями, что придает игровому процессу большую глубину и реалистичность. Игрокам предоставляется возможность выбирать, какие кружки, спортивные соревнования и другие мероприятия будут проводиться в школе, чтобы создать идеальный образовательный опыт.