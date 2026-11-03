Let's Sing ABBA уже доступна на PS5 с песнями легендарной группы

THQ Nordic и Voxler выпустили Let's Sing ABBA для современных консолей. Караоке-игра предлагает исполнить 32 композиции легендарной шведской группы, включая Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo и The Winner Takes It All. В обновлённую подборку также добавили песню I Have A Dream.

Игроки могут петь в одиночку, соревноваться с друзьями или устроить совместную музыкальную вечеринку. Всего предусмотрено семь режимов, среди которых Classic, Legend, Jukebox и Let's Party. Для выступлений подойдут USB-микрофоны или смартфоны с бесплатным приложением-компаньоном. В режиме Let's Party к веселью могут присоединиться до восьми человек.

Let's Sing ABBA вышла 3 ноября 2026 года на PlayStation 5, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Таким образом, релиз не ограничился консолью Sony: игра также вернулась на гибридные системы Nintendo, впервые появившись на Switch 2.