Ассиметричный хоррор Level Zero: Extraction получил новый трейлер и демонстрацию геймплея

В этом году молодая студия DOGHOWL Games при поддержке издательства tinyBuild планирует выпустить уникальный многопользовательский хоррор Level Zero: Extraction с элементами PvP и PvE. Проект обещает предложить игрокам захватывающие сражения с видом от первого лица, где можно стать членом экспедиции по поиску ресурсов или взять на себя роль враждебной инопланетной формы жизни. Оценить возможности игрового процесса Level Zero: Extraction можно с помощью свежего трейлера игры.

Мегакорпорации по всему миру отправляют профессиональных наемников на далекую планету Тирион, где проводились сверхсекретные эксперименты по скрещиванию человеческого генома с ДНК инопланетян. В роли одного из таких наемников вам предстоит собрать ценные исследовательские данные и узнать правду об этом месте. Также вы можете воплотиться в качестве одной из версий этих страшных экспериментов, чтобы помешать человечеству узнать правду о вашем происхождении.

Вместе с публикацией трейлера в сети стали появляться предварительные обзоры на Level Zero: Extraction с демонстрацией реального геймплея. В превью проект описывают как удачное объединение известных механик ассиметричного хоррора с новыми механиками. Также игру часто сравнивают с Escape From Tarkov и Alien: Isolation, отмечая положительные сходства от этого сравнения.

Level Zero: Extraction должна выйти на ПК и консолях уже в этом году. С 15 по 18 марта авторы хоррора обещают провести закрытый бета-тест, в котором могут поучаствовать избранные счастливчики.