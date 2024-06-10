Начался открытый бета-тест экстракшен-шутера Level Zero: Extraction - приглашаются все желающие

Разработчики шутера Level Zero: Extraction запустили открытое бета-тестирование, позволяя всем желающим оценить игру и поделиться своими впечатлениями.

В Level Zero: Extraction игроки берут на себя роль наёмников, которым предстоит проникнуть на заброшенные локации, добыть ценные данные и оборудование, а затем успешно эвакуироваться. Игра предлагает кооперативный режим для отрядов до трёх человек, а на карте одновременно может находиться до 12 наёмников. Главными отличиями проекта от конкурентов являются научно-фантастический сеттинг и возможность играть за опасного пришельца.

Арсенал наемников в Level Zero: Extraction впечатляет разнообразием. Игроки найдут как знакомые образцы оружия из нашего времени, так и прототипы футуристических стволов. Каждое оружие можно детально модифицировать под свой стиль игры. Кроме того, в распоряжении наёмников будут различные гаджеты, такие как детекторы движения и дистанционные пульты для открытия дверей. Разработчики также хвастаются проработанной системой ближнего боя с использованием кувалд, топоров и мечей.

Игра за пришельцев в Level Zero: Extraction напоминает другие проекты с асимметричным мультиплеером. Инопланетяне уязвимы к любому источнику света, поэтому им приходится полагаться на хитрость и особые способности, такие как ЭМИ-крик и яйца-ловушки. Уровень пришельца растёт по мере успехов в рейдах, а затем его можно обнулить и конвертировать в кредиты для основного персонажа.

На данный момент Level Zero: Extraction доступна в открытой «бете» на ПК через платформу Steam. Чтобы начать играть, достаточно скачать демоверсию. Открытое тестирование продлится всего неделю. Также стоит отметить, что на данный момент игра не поддерживает русский язык.

Проект выйдет в раннем доступе Steam в 2024 году.