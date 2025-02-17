Поддержка экстракшен-шутера Level Zero Extraction прекращена спустя две недели после выхода из раннего доступа

Современный рынок многопользовательских игр — крайне сложное пространство, где выжить могут лишь немногие. Даже крупнобюджетные проекты сталкиваются с трудностями, не говоря уже о независимых разработчиках. Level Zero Extraction, хоррор-шутер с асимметричным геймплеем, вдохновленным Dead by Daylight, изначально привлек внимание своей концепцией. Однако игра испытывала сложности с момента выхода в ранний доступ, а после релиза версии 1.0 ситуация только ухудшилась.
Студия-разработчик Doghowl Games, которая активно блокировали российских игроков, объявила о прекращении поддержки игры, несмотря на её недавний полноценный релиз 29 января. В официальном заявлении студия отметила, что Level Zero Extraction не оправдала ожиданий, а небольшая команда больше не может поддерживать игру с финансовой точки зрения. Хотя серверы останутся онлайн, дальнейшие обновления выходить не будут, кроме плановых технических чисток.
С момента выхода в августе 2023 года Level Zero Extraction столкнулась с проблемами: рейтинг в Steam остановился на 57% положительных отзывов, а число активных игроков оставалось низким. Несмотря на надежду, что релиз версии 1.0 вдохнёт в игру новую жизнь, этого не произошло.
Doghowl признала, что сочетание механик экстракшен-шутеров и асимметричного хоррора оказалось сложной задачей. Однако студия не собирается останавливаться и уже планирует новую многопользовательскую игру, в этот раз с акцентом на кооперативный, а не соревновательный геймплей.
Не люблю злорадствовать, но тут сам Бог велел !
А я люблю злорадствовать. Туда их.
Дальше можно не читать. Туда их со своей помойкой, чем бы она там ни была.
Так разрабы хохлопитеки
а потом будут подобно Западным жаловаться что во всем виноваты Токсичные Геймеры
учитывая их предвзятое отношение к людям неудивительно на такой итог
Мы будем банить хороший сегмент рынка, но у нас малое количество активных игроков...
Успехи Юбисофт покоя им не дают.
Зато разработчики в политику поиграли. И проиграли.
странно что Прогрессивных и Инклюзивных не позвали видимо даже они их послали с их калом
Вообще не удивлен, что заслужили - то и получили
Пхахаххах
По факту игра та еще туфта.
Честно, читая эту новость я заметил негативное отношение автора новости к игре, а точнее к разработчикам. Который ввиду не доступности игры на территории РФ, переиначил их решение как в нечто "ахахах глупые русские, ненавидим русских, пусть с балалайкой и мартрешкой играют". Я играл в данный проект, и так же участвовал в её жизнедеятельности на ранних этапах её жизни. Так же на почту и на их форумах писал по русски (отправляя баг-репорты и т.п.), но что-то не увидил банов или санкций с их стороны на меня. Предвзятое отношение получается? Если говорить по теме, все эти экстракшин поинты живут не долго, а некоторые умирают чуть ли не сразу ввиду однообразного контента, и приедших механик. У данной игры есть много проблем, которые нужны в полировке, и пересмотра некоторых вещей. Плюс необходимо что-то делать с наполнением контента. К сожалению добавление контента и обслуживание игры это ресурсо- затратно, и как правило если не удалось привлечь к инди-проекту людей, разрабы решают забросить все потуги (ввиду не хватки бюджета), и переключаться на что-то другое. В их случае на ко-оп, у них изначально цель идёт на многопользовательский проект, с целью продаж кейсов, шкурок, и прочей херни. Ищут так сказать стезю для изи фарма. Если и ко-оп провалиться, то перейдут на что-то другое. И т.д. пока студия не закроется. А делать что-то сингловое и качественное опасно для инди, без финансов и рекламы игру даже не заметят. Повезёт если расфорсят как MiSide или Signalis рандомные игроки, или стримеры а так, ждёт либо забвение, или супер низкие продажи. Двояко короче всё.
А как вот с этим быть?
Глупости! Сингловый проект человек купил, прошёл и когда захотел - вернулся к нему.
А в сетевых играх надо трафик нагонять и это огромные затраты на рекламу. Купив такую инди-сетевуху, можно через год зайти и увидеть, что в онлайне давным-давно ноль игроков и игра теперь висит в коллекции мёртвым грузом. Кому интересно в одиночестве бегать по сетевым уровням?
единственное отличие сингла от мультика в мультиплеерную можно напихать лутбоксов, скинов и доить лудоманов до суха
Издателем Level Zero: Extraction является tinyBuild что базируется в Белвью (Вашингтон). Разработчиком Level Zero: Extraction является украинская студия DogHowl Games что зарегистрирована в другой стране (Кипр). Игра изначально (ключевое слово) не доступна к покупке на территории РФ, это обоюдное решение как издателя, так и разработчика (как на примере выходящей игры Sand PVPVE игре от другой украинской студии TowerHaus и издаваемой tinyBuild). В Level Zero: Extraction изначально идёт региональное ограничение. Соответственно попытка обойти региональное ограничение введёт бану IP адресса в игре, так как ведётся фильтрация. Взять игру Delta Force от китайской студии которая тоже не доступна на территории РФ, но при попытке обойти ограничение (VPN или смена региона введёт бану IP адреса игрока), или mmorpg New World. Повторюсь! ИЗНАЧАЛЬНО ДАННЫЕ ИГРЫ НЕ ДОСТУПНЫ В РФ РЕГИОНЕ! Вы обходите данные запреты и получаете бан, после чего удивляетесь "WTF, рассизм, сэксизм, идiотизм, куколдизм и т.д.". Вас фильтруют по IP адресу, видя то что ваш регион отличается от того как он указан в том или ином сервисе. После пишите ахинею с соплями на глазах! Это очень удивительно с точки зрения "логики".... В моём случае я жил какое-то время за границей (вахта) и участвовал в какой-то степени в активности данной игры, но то что разработчики игнорировали большинство просьб геймеров в изменении баланса, контента и т.д, и привело к краху данного проекта, а не потому-что в РФ она не доступна (а мои сообщения не были за банены или же почта). Меня поражает твёрдо-лобость и узкое мышление людей, которые ноют о том, что им не дали поиграть или же то что они обошли запрет а после получили весьма ожидаемый жбан, или же идти минусить людей которые говорят очевидные вещи LOL!
Речь идёт про инди сегмент, и про то что без должной рекламы и поддержки из вне данные игры находятся в забвении не справедливо. Вы например слышали о таких инди-проектах как: ZERO PROTOCOL (от российского соло разработчика), ONINAKI и ROGUE FLIGHT? Нет, не слышали, даже не знали о их существовании. Это повезёт если игра зафорсится как в своё время Signalis (которая на релизе и долгое время после неё имела всего аудиторию в 100-300 человек пока люди не зафорсили её стримерам, и по итогу игра стала культовой для собравшейся большой аудитории которая стала форсить её дальше), или взять MiSide которая чудом смогла привлечь к себе внимание стримеров, витуберов (иностранных), и прочих деятелей которые смогли привлечь большое внимание к проекту. А так, такие игры как ZERO PROTOCOL или ROGUE FLIGHT будут в забвении, а реально талантливые люди будут так же находится в тени везунчиков. Без обид, но ваш ответ странный)))
Взять GTFO у которой была реклама, Ready or Not или Evolve это им помогло? Нет, не помогло. Первая спустя время без нового контента и поддержки забылась, и найти сейчас кого-то в онлайне крайне сложно, благо что сервера ещё живы и можно в соло погонять. Взять Ready or Note которая привлекла к себе внимание, но спустя время из-за отсутствия контента растеряла часть аудитории, и только после полноценного релиза смогла к себе привлечь внимание, и заставить игроков вернуться в неё ввиду ведения нового контента (и то сейчас опять теряет аудиторию в плодь до выхода контента), или Evolve которая загнулась из-за сломанного баланса, и отсутствия контента. Live-сервисы должны поддерживаться свежим контентом, чтобы удерживать внимание игроков в остальном же случае они умирают как мотыльки. Взять PayDay 2 которая тоже чуть не загнулась, и только благодаря поддержке студии и введения контента она продолжает жить спустя 12 лет после релиза!