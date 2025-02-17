Поддержка экстракшен-шутера Level Zero Extraction прекращена спустя две недели после выхода из раннего доступа

Современный рынок многопользовательских игр — крайне сложное пространство, где выжить могут лишь немногие. Даже крупнобюджетные проекты сталкиваются с трудностями, не говоря уже о независимых разработчиках. Level Zero Extraction, хоррор-шутер с асимметричным геймплеем, вдохновленным Dead by Daylight, изначально привлек внимание своей концепцией. Однако игра испытывала сложности с момента выхода в ранний доступ, а после релиза версии 1.0 ситуация только ухудшилась.

Студия-разработчик Doghowl Games, которая активно блокировали российских игроков, объявила о прекращении поддержки игры, несмотря на её недавний полноценный релиз 29 января. В официальном заявлении студия отметила, что Level Zero Extraction не оправдала ожиданий, а небольшая команда больше не может поддерживать игру с финансовой точки зрения. Хотя серверы останутся онлайн, дальнейшие обновления выходить не будут, кроме плановых технических чисток.

С момента выхода в августе 2023 года Level Zero Extraction столкнулась с проблемами: рейтинг в Steam остановился на 57% положительных отзывов, а число активных игроков оставалось низким. Несмотря на надежду, что релиз версии 1.0 вдохнёт в игру новую жизнь, этого не произошло.

Doghowl признала, что сочетание механик экстракшен-шутеров и асимметричного хоррора оказалось сложной задачей. Однако студия не собирается останавливаться и уже планирует новую многопользовательскую игру, в этот раз с акцентом на кооперативный, а не соревновательный геймплей.