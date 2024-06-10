Российские игроки сталкиваются с блокировкой при попытке поиграть в Level Zero: Extraction

Новый многопользовательский шутер Level Zero: Extraction, разрабатываемый малоизвестной студией DogHowl Games и издаваемый компанией tinyBuild, оказался в центре скандала. Игроки из России столкнулись с блокировками доступа к открытому бета-тестированию игры по признаку их географического расположения.
Несмотря на то, что страница Level Zero: Extraction в Steam остаётся доступной для пользователей из РФ, при попытке запуска игры с российским IP-адресом аккаунты геймеров подвергаются перманентной блокировке сразу после вступительной кат-сцены. Это вызвало волну возмущения у игроков, желающих опробовать новинку.
Примечательно, что разработчики и издатель игры, судя по всему, пытаются замять проблему, удаляя все обсуждения данной темы из центра сообщества Steam. Подобные действия лишь подливают масла в огонь, вызывая ещё больше вопросов и негодования у российских пользователей.
Пока неясно, является ли блокировка игроков с российскими IP-адресами намеренной политикой DogHowl Games и tinyBuild или же это какой-то технический сбой. Отсутствие официальных комментариев от разработчиков и издателя лишь усугубляет ситуацию.
очередное убожество выстрелило себе в ногу да и хрен с ним
Очередной убийца Таркова убил себя прямо на выходе...Очередняра)
Так разработчики с Украины, так что не удивлён.
Ну а обычным игрокам советую запомнить игру. Чтобы в следующий раз полностью игнорировать этих ребят. Ну и уж точно отказаться от покупки чего-либо у них.
ущемление по нац признаку.
Скорее, по неадекватному поведению в обществе.
Зачем им в это играть? Играйте что-то другое, получше
Только запустил и сразу бан 😕, ну и пошли нах со своей игрой тогда
Опробовал бл
и че
сейчас бы политику на обычных людей поменять
Какой к черту сбой? Зачем вообще такую чушь писать. Так же - просто дизлайкайте игру и на этом всё. Что тут вообще обсуждать? Если не дают играть, то оценка игры соответствующая.
Однажды мы дойдем до этих стран. Все эти "блокировать по айпи для русских" будут очень смешно блеять в концлагерях.
Что поделать если у дегенератов не хватает мозгов не брать продукт у тех кто не гнушается кочевряжется в политике.
Пора уже привыкнуть