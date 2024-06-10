Российские игроки сталкиваются с блокировкой при попытке поиграть в Level Zero: Extraction

Новый многопользовательский шутер Level Zero: Extraction, разрабатываемый малоизвестной студией DogHowl Games и издаваемый компанией tinyBuild, оказался в центре скандала. Игроки из России столкнулись с блокировками доступа к открытому бета-тестированию игры по признаку их географического расположения.

Несмотря на то, что страница Level Zero: Extraction в Steam остаётся доступной для пользователей из РФ, при попытке запуска игры с российским IP-адресом аккаунты геймеров подвергаются перманентной блокировке сразу после вступительной кат-сцены. Это вызвало волну возмущения у игроков, желающих опробовать новинку.

Примечательно, что разработчики и издатель игры, судя по всему, пытаются замять проблему, удаляя все обсуждения данной темы из центра сообщества Steam. Подобные действия лишь подливают масла в огонь, вызывая ещё больше вопросов и негодования у российских пользователей.

Пока неясно, является ли блокировка игроков с российскими IP-адресами намеренной политикой DogHowl Games и tinyBuild или же это какой-то технический сбой. Отсутствие официальных комментариев от разработчиков и издателя лишь усугубляет ситуацию.