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Level Zero: Extraction 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Ужасы, Инди, От первого лица
5.4 25 оценок

Российские игроки сталкиваются с блокировкой при попытке поиграть в Level Zero: Extraction

Lunersun
Новости

Новый многопользовательский шутер Level Zero: Extraction, разрабатываемый малоизвестной студией DogHowl Games и издаваемый компанией tinyBuild, оказался в центре скандала. Игроки из России столкнулись с блокировками доступа к открытому бета-тестированию игры по признаку их географического расположения.

Несмотря на то, что страница Level Zero: Extraction в Steam остаётся доступной для пользователей из РФ, при попытке запуска игры с российским IP-адресом аккаунты геймеров подвергаются перманентной блокировке сразу после вступительной кат-сцены. Это вызвало волну возмущения у игроков, желающих опробовать новинку.

Примечательно, что разработчики и издатель игры, судя по всему, пытаются замять проблему, удаляя все обсуждения данной темы из центра сообщества Steam. Подобные действия лишь подливают масла в огонь, вызывая ещё больше вопросов и негодования у российских пользователей.

Пока неясно, является ли блокировка игроков с российскими IP-адресами намеренной политикой DogHowl Games и tinyBuild или же это какой-то технический сбой. Отсутствие официальных комментариев от разработчиков и издателя лишь усугубляет ситуацию.

-12
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
FoxhoundZV

очередное убожество выстрелило себе в ногу да и хрен с ним

9
leonid galancev

Очередной убийца Таркова убил себя прямо на выходе...Очередняра)

3
Lazy Mutton

Так разработчики с Украины, так что не удивлён.

Ну а обычным игрокам советую запомнить игру. Чтобы в следующий раз полностью игнорировать этих ребят. Ну и уж точно отказаться от покупки чего-либо у них.

2
Whiskey_40Vol

ущемление по нац признаку.

1
Demon-Lord

Скорее, по неадекватному поведению в обществе.

-4
AndralStormborn

Зачем им в это играть? Играйте что-то другое, получше

1
Snake2105

Только запустил и сразу бан 😕, ну и пошли нах со своей игрой тогда

1
illero

Опробовал бл

0
Русик_96

и че

0
Rorschach93

сейчас бы политику на обычных людей поменять

0
Ain65 Rain

Какой к черту сбой? Зачем вообще такую чушь писать. Так же - просто дизлайкайте игру и на этом всё. Что тут вообще обсуждать? Если не дают играть, то оценка игры соответствующая.

0
Oscilograf

Однажды мы дойдем до этих стран. Все эти "блокировать по айпи для русских" будут очень смешно блеять в концлагерях.

0
SEV DRAKE

Что поделать если у дегенератов не хватает мозгов не брать продукт у тех кто не гнушается кочевряжется в политике.

0
canteexnik

Пора уже привыкнуть

-2