Необычная игра про блеф Liar's Bar достигла пика в более чем 100 тыс. одновременных игроков в Steam

Удивительно видеть, как турецкие студии добиваются успеха в Steam в этом году. Последний пример — Liar’s Bar, кооперативная версия блеф-игры с мрачной версией персонажей из «Зверополиса» и смертельными правилами.

Запущенная в раннем доступе 2 октября, Liar’s Bar — это многопользовательская игра от первого лица, в которой четыре игрока садятся за стол в тускло освещенном баре. Они участвуют в одном из двух игровых режимов — Liar’s Dice и Liar’s Deck — с целью блефовать и бросать вызов лжецу (неудачный вызов приводит к выпиванию яда или прохождению испытания русской рулетки).

Первоначально Liar’s Bar достигла пика в 2000 одновременных пользователей при запуске, но с тех пор количество игроков неуклонно росло. 21 октября игра достигла 113 798 пользователей онлайн, и в будущем это число, вероятно, увеличится.

Liar’s Bar обязана своей вирусностью не только своей концепции, но и растущему вниманию стримеров по всему миру. Если вы введете «Liar’s Bar» на YouTube, вы найдете сотни видеороликов с десятками тысяч и даже миллионами просмотров. И интерес значительно вырос за последние две недели.

За неделю с 8 по 15 октября Liar's Bar заняла 12-е место в списке самых кассовых продуктов Steam в мире, поднявшись на 41 позицию. Поскольку количество CCU продолжает расти, у него есть все шансы попасть в топ-10 чартов на этой неделе.

В настоящее время игра имеет рейтинг «Очень положительный» в Steam, 87% из 6700 отзывов положительные. По данным Steam Scout, почти 80% написаны на английском и китайском языках, с почти равными долями, за ними следуют русский (8,9%), португальский (бразильский) (3,39%), турецкий (3,28%) и немецкий (1,54%).