Liberte 15.02.2022
6 4 оценки

Полная версия roguelite-адвенчуры Liberte появится в Steam 23 мая

©
monk70
Новости

Польский разработчик Superstatic и издатель Anshar Publishing объявили, что Liberté, готовящаяся к выпуску игра студии в жанре roguelite, действие которой происходит во времена Французской революции, появится в Steam 23 мая 2023 года.

В Liberté, построенной на уникальном сочетании динамичного боя и механики построения колоды, игрокам предстоит отправиться на раздираемые войной улицы Парижа в роли Рене — гражданского лица, вовлеченного в масштабную интригу между четырьмя самыми влиятельными фракциями города.

Но это не заурядный взгляд на Французскую революцию; игрокам нужно будет собирать карты, создавать альянсы и узнавать правду о загадочном захватчике города из другого измерения, Леди Блисс.

ПК Трейлеры
0
0
Последние посты по игре Liberte
Rogue-like адвенчура Liberte покинет ранний доступ в апреле
Rogue-like адвенчура Liberte покинет ранний доступ в апреле
Liberte: Таблица для Cheat Engine [UPD: 21.02.2022] {ndck76}
Liberte: Таблица для Cheat Engine [UPD: 21.02.2022] {ndck76}
Rogue-like адвенчура Liberte вышла в раннем доступе Steam!
Rogue-like адвенчура Liberte вышла в раннем доступе Steam!
Комментарии: 0
Ваш комментарий