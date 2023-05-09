Полная версия roguelite-адвенчуры Liberte появится в Steam 23 мая ©

Польский разработчик Superstatic и издатель Anshar Publishing объявили, что Liberté, готовящаяся к выпуску игра студии в жанре roguelite, действие которой происходит во времена Французской революции, появится в Steam 23 мая 2023 года.

В Liberté, построенной на уникальном сочетании динамичного боя и механики построения колоды, игрокам предстоит отправиться на раздираемые войной улицы Парижа в роли Рене — гражданского лица, вовлеченного в масштабную интригу между четырьмя самыми влиятельными фракциями города.

Но это не заурядный взгляд на Французскую революцию; игрокам нужно будет собирать карты, создавать альянсы и узнавать правду о загадочном захватчике города из другого измерения, Леди Блисс.