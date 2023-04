2D-стелс-платформер The Library Of Babel стал доступен для ПК и консолей ©

Издатель Neon Doctrine и разработчик Tanuki Game Studio объявили, что стелс-платформер и графическая приключенческая игра The Library of Babel официально выпущена для ПК с Windows в Steam и консолях Xbox One. Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.

Вдохновленная одноименным рассказом Хорхе Луиса Борхеса, The Library Of Babel приглашает вас в мир через 20 000 лет после исчезновения человечества. Сейчас обществом управляют продвинутые роботы, которые очень мало знают о своих мифических создателях. Все хорошо и упорядочено до тех пор, пока не будет обнаружена Библиотека, содержащая все, что есть, есть и когда-либо будет написано — идеальный предвестник хаоса.

В The Library Of Babel главный герой Искателя Людовик был отправлен в Месопотамию для расследования дела об убийстве. Когда он прибывает на аванпост добычи данных Колонии, объявляется чрезвычайное положение, что серьезно препятствует его продвижению. С помощью Лея, своего связного в Колонии, Людовик может постепенно собирать воедино расследование и идти по следу убийцы через соседние районы, встречая на своем пути своеобразных персонажей.

Вам предстоит познакомиться с обитателями джунглей и исследовать их самые опасные уголки, чтобы разгадать неясную тайну, окружающую внезапную блокировку Библиотеки. В этом огромном и футуристическом мире, населенном странными существами и смертельными врагами, используйте смесь скрытности и смекалки, чтобы проникнуть в самые охраняемые районы.