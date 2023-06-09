Lies Of P 19.09.2023
7.1 128 оценок

35 минут игрового процесса демо-версии соулслайка Lies Of P

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Gruz_
Новости

Портал Gamespot выложил в сеть запись прохождения демо-версии соулслайка Lies Of P. Демо проходится примерно за 30 минут и за это время игроку смогут изучить убежище Пиноккио, победить нескольких врагов, включая некоторых боссов, а также исследовать улочки города Крат.

Демо-версия будет доступна до 26 июня. В ней вы сможете ознакомиться с первыми двумя главами. К сожаление перенести прогресс в релизную версию не получится. Демо-версия была анонсирована в рамках Summer Game Fest, и уже сейчас она доступна на всех платформах.

Lies Of P разрабатывается южнокорейской студией Neowiz, которая ранее была известна в основном онлайн-играми. По сюжету игры вам предстоит сыграть роль Пиноккио, который должен найти своего отца Джеппетто во враждебном городе, наполненном опасными машинами. Естественно, привычка Пиноккио лгать будет иметь место и в Lies of P, но пока неясно, насколько изменится ситуация, если вы будете постоянно лгать.

Выход игры запланирован на 19 сентября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One. Она также выйдет в рамках Xbox Game Pass.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Stigma96

36

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Mr_Valerius

После прохождения демки понял, что ожидал большего в плане боёвки

По итогу выйдет на уровне Steelrising

Пока дальше сидим в ER и ждем DLC

0
Serpentrage

Это рескин Стилрайзинга?)

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Jarvis666

Ну и тошниловка

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