Авторы Lies Of P показали несколько новых скриншотов ©

Авторы хардкорного ролевого экшена Lies Of P из студии Round8 Studio представили подборку новых скриншотов в своем Твиттере. На изображениях можно увидеть знакомые кадры из последнего трейлера хардкорного соулслайка про альтернативную историю Пиноккио, но ракурс у некоторых скриншотов совершенно другой.

Исследуя завод по производству многофункциональных роботов Venigni Works, отмечают разработчики, надо действовать осторожно: в его залах таятся разнообразные опасности.

Релиз Lies Of P запланирован на август 2023 года для ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X