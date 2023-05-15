Lies Of P август 2023 г.
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Авторы Lies Of P показали несколько новых скриншотов

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butcher69
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Авторы хардкорного ролевого экшена Lies Of P из студии Round8 Studio представили подборку новых скриншотов в своем Твиттере. На изображениях можно увидеть знакомые кадры из последнего трейлера хардкорного соулслайка про альтернативную историю Пиноккио, но ракурс у некоторых скриншотов совершенно другой.

Исследуя завод по производству многофункциональных роботов Venigni Works, отмечают разработчики, надо действовать осторожно: в его залах таятся разнообразные опасности.

Релиз Lies Of P запланирован на август 2023 года для ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X

Скриншоты
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