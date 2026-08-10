Авторы Lies of P сменили название и намекнули на амбиции сиквела: "Цель создать лучшую в мире игру в жанре экшен"

Студия Nough, ранее известная как Round8 и разработавшая Lies of P, выпустила 16-минутный документальный фильм о своей работе и рассказала о подходе к созданию следующей игры серии. При этом разработчики пока не раскрывают ни название сиквела, ни подробности проекта.

Вместе с публикацией видео стало известно о переименовании студии в Nough. В описании фильма говорится, что команда сохраняет философию Round8 и придерживается девиза «Игры от геймеров». При этом разработчики не стали подробно объяснять причины смены названия.

Гораздо интереснее оказались заявления о будущем Lies of P. Директор по боевой системе Ли Чжонхён заявил, что с самого начала его целью было создать «лучшую в мире игру в жанре экшн». По его словам, команда постепенно движется к этой цели.

Генеральный директор Чхве Чживон также подчеркнул, что разработчики хотят сохранить ту же страсть, которую вкладывали в Lies of P, и создать игру, в которую им самим было бы интересно играть. Он призвал поклонников набраться терпения и пообещал, что команда сделает всё возможное для высокого качества проекта.

Документальный фильм также позволил узнать больше о внутреннем процессе разработки. Nough регулярно проводит так называемые «Игровые дни», во время которых сотрудники оставляют текущие задачи и массово тестируют рабочую версию игры. После этого они заполняют анкеты и оставляют разработчикам подробную обратную связь.

По словам команды, именно такой подход повлиял на появление нескольких уровней сложности в Lies of P, а также привёл к заметным изменениям и сокращениям сюжета в дополнении Overture.

Сам сиквел Lies of P пока остаётся без официального названия и полноценной презентации, однако разработчики уже дают понять, что намерены не просто повторить успех оригинала, а заметно поднять планку. На фоне высоких оценок Overture амбиции команды выглядят особенно интересно — теперь остаётся дождаться момента, когда Nough наконец покажет, над чем работала всё это время.