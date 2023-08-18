Авторы Souls-like про Пиноккио Lies of P представили новый атмосферный трейлер

Издательство Neowiz и разработчики из студии Round8 выпустили новый трейлер мрачного Souls-like Lies of P.
Главным героем предстоящего ролевого экшен станет Пиноккио — оживший автоматон, который должен отыскать Джеппетто и стать человеком. Поиски мастера развернутся в городе Крате, при создании которого вдохновлялись образами Европу конца XIX века.
Не так давно игра отправилась на золото и маловероятно, что игра не выйдет в назначенную дату на 19 сентября на ПК, PS4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Стандартную версию Lies of P можно прямо сейчас предзаказать в Steam за 3999 рублей, а за расширенное издание нужно отдать уже 4659 рублей.
Красивый ролик. И ничего не шевельнулось, вообще, ноль эмоций.
Старый штоле ?
Лично для меня, одна из ожидаемых в этом году