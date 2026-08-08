"Большинство даже не дошли до середины": разработчики Lies of P объяснили появление более лёгкого режима

Lies of P часто называют лучшей игрой в жанре souls-like, созданной за пределами офисов FromSoftware, но жестокость игры сказалась даже на её создателях. В новом документальном фильме о создании игры Nough Studio рассказала, что решение включить более доступные режимы сложности, выпущенные вместе с дополнением Lies of P: Overture, было вызвано простым, но показательным открытием: большинство разработчиков сами не смогли пройти игру даже до середины.

В южнокорейской студии существует практика под названием «Игровые дни» — период, когда все разработчики откладывают свои инструменты, берут в руки контроллеры и пытаются пройти игру от начала до конца, как это сделал бы любой обычный геймер. Идея проста: понять проект с точки зрения потребителя. Результат в случае с Lies of P оказался гораздо честнее, чем ожидалось.

Директор по боевой системе Ли Чонхён в документальном фильме объяснил:

Изначально мы просили всех пройти игру на фиксированном уровне сложности. Для дизайнеров боевой системы и наших самых опытных игроков прохождение игры не представляло большой сложности. Но те, у кого было меньше механических навыков, в большинстве своем не могли пройти даже половину игры до истечения времени. Поэтому мы ввели более низкий уровень сложности, чтобы каждый мог пройти игру до конца.

Поворотным моментом стало то, что произошло дальше. Как только разработчики начали использовать пониженные уровни сложности, студия заметила явное улучшение качества внутренних обзоров. По словам Чонхёна, команда получила гораздо больше положительных отзывов, что в конечном итоге убедило команду в том, что добавление уровней сложности действительно принесет пользу игрокам.

Это решение не обошлось без споров. Фанаты поджанра часто считают отсутствие регулировки сложности частью идентичности игр в стиле souls-like, и появление не одного, а двух более лёгких режимов, чем стандартный, вызвало значительные дебаты в сообществе. Директор игры даже ранее заявлял, что, по его мнению, в играх souls-like не должно быть регулировки сложности, что сделало изменение позиции ещё более заметным и обсуждаемым.