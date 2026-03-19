Чистый результат: Lies of P разошлась тиражом 4 млн без учета показателей DLC

Издатель NEOWIZ и разработчик Round8 Studio сообщили, что глобальные продажи Lies of P превысили четыре миллиона копий. Ранее аналогичного результата игра достигала лишь вместе с дополнением.

Lies of P вышла 19 сентября 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, ПК через Steam и Microsoft Store, а также на Mac через Mac App Store. К июню 2025 года было продано три миллиона копий, а 6 июня 2025 года появилось крупное дополнение «Overture».

«Достижение этого рубежа — невероятно значимый момент для команды Lies of P», — отметил представитель NEOWIZ. Он добавил, что страсть и энтузиазм глобального сообщества продолжают вдохновлять разработчиков, а игроки по всему миру открывают для себя мрачную переосмысленную историю Пиноккио.

Игра представляет собой однопользовательскую RPG в стиле Souls, действие которой разворачивается в эпоху «Прекрасной эпохи» конца XIX века. Проект выделяется детализированной графикой, высокореалистичными персонажами и увлекательным боевым процессом.

Дополнение «Overture» переносит игроков в город Крат в его последние дни, раскрывая нерассказанные истории и леденящие душу тайны, одновременно предоставляя новые комбинации оружия и Legion Arms для уникальных боевых стилей.

И базовая игра, и дополнение продолжают получать высокие оценки критиков и игроков, а «Overture» получила несколько престижных наград, включая «Лучшее дополнение» на Golden Joystick Awards и награду за техническое мастерство на Korea Game Awards.