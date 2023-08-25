Демо-версия Lies of P больше не будет доступна со следующего месяца ©

Neowiz и Round8 объявили, что бесплатная демо-версия их предстоящей ролевой игры Lies Of P в стиле Soulslike больше не будет доступна, начиная с 5 сентября 2023 года.

«Дорогие граждане Крата! Мы хотели бы выразить нашу благодарность за ваши недавние визиты в Крат. Ваша поддержка и отзывы были неоценимы в нашем постоянном развитии. Обратите внимание, что демо-версия Lies of P будет доступна только до 5 сентября. Если у вас еще не было возможности посетить Крат, мы рекомендуем вам сделать это до истечения установленного срока. Мы выражаем нашу признательность всем, кто до сих пор посетил Крат. Мы с нетерпением ждем вашего возвращения, когда ворота вновь откроются 19 сентября и принесут еще более захватывающий контент. Спасибо».

Lies Of P рассказывает мрачную историю Пиноккио. Игроки берут на себя роль любимого персонажа и должны перемещаться по темному миру Прекрасной эпохи, где страх можно встретить за каждым углом. Некогда прекрасный город Крат превратился в настоящий ад, и Пиноккио нужно будет найти мистера Джеппетто, чтобы разгадать тайну произошедшего.

Игрокам придется перемещаться по улицам, пока Пиноккио сражается с демоноподобными врагами. В помощь доступны такие системы, как создание оружия и предметов. Однако реализована особенность лжи: чем больше вы лжете, тем более человечным вы становитесь, со всеми вытекающими отсюда преимуществами и недостатками.

Недавно игра ушла на золото, а это значит, что она готова к отправке игрокам.

Lies Of P выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam 19 сентября 2023 года.