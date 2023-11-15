Для игры Lies of P вышло крупное обновление с новыми костюмами, улучшениями и правками баланса

Как и обещали корейские разработчики из Round8 Studio, они продолжают работать над улучшением Lies of P. Авторы хардкорного ролевого экшена не только занимаются правками баланса, но и стараются оперативно реагировать на обнаруженные ошибки, а также дополняют игру новым контентом. Сегодня вышел очередной патч для Lies of P, который содержит в себе большое количество нововведений.
Масштабное обновление для Lies of P призвано отметить успешный релиз. В игру были добавлены несколько комплектов нарядов для главного героя, а также появилась возможность изменять прическу. Кроме того, разработчики переработали общий баланс игры.
Примечания к версии 1.3.0.0:
- В игру добавлены новые костюмы. После установки последнего обновления в меню "Снаряжение" и "Сумка" можно найти следующие предметы: "Шляпа алхимика", "Маска охотника за сокровищами", "Охотничья одежда охотника за сокровищами" и "Иллюзорные изумрудные очки".
- В меню "Костюмы" добавлена новая категория. Теперь игроки могут экипировать "Маску" и "Аксессуар" вместе в разделе "Прически" в меню костюмов.
- В игру добавлены "Короткие седые волосы". Доступны после первого прохождения любой из концовок игры. Доступны в "Инструментах Джеппетто".
- Добавлена новая опция для настройки размера субтитров. Настраивается в меню [Настройки -> Игровой процесс -> Размер субтитров].
- Скорректирована скорость атаки некоторых монстров, чтобы сделать их атаку более интуитивной.
- Увеличена длительность перерывов в стойке для некоторых монстров.
- Скорректированы места спавна некоторых монстров и ловушек, чтобы они лучше соответствовали течению игры.
- P-орган "Rising Dodge" был заменен на способность по умолчанию.
- Увеличен урон некоторых видов оружия.
- Некоторые виды оружия стали чаще вызывать у монстров разрыв стойки.
- Теперь относительно легкие клинки будут получать больше 'Guard Regain', а более тяжелые - меньше 'Guard Regain'.
- Уменьшена задержка после атаки и время наложения 'Charge Attack' для некоторых тяжелых рукоятей.
- Теперь некоторые тяжелые рукояти будут иметь более высокую скорость атаки в зависимости от собранного клинка.
- Скорректирован урон от "Разрушения", наносимый монсетом при использовании "Идеальной защиты".
- Оружие 'Puppet's Saber Blade' теперь будет иметь повышенные статы после улучшения.
- Увеличена дистанция перемещения при использовании атакующего умения оружия "Доказательство человечности".
- Увеличена скорость снижения урона при защите оружием "Этикет", но уменьшено количество зарядов басни на определенный период времени при атаке.
- Улучшен механизм отслеживания атаки после успешного выполнения басенного искусства "Охранное парирование".
- Увеличен бафф урона от "Колокола провокации" для игрока.
- Исправлены ошибки и многое другое.
Вместе с выходом обновления, представители из Round8 Studio выразили благодарность всем игрокам, которые проявляют интерес и поддерживают Lies of P. Благодаря отзывам сообщества, хардкорный экшен был номинирован на The Game Awards 2023 в двух категориях.
Ёпта, только допрошел и тут же обнова с улучшением баланса XD
лучшеб скип атаки доджем добавили
ну сколько можно так уже делать, когда ты видишь что в тебя летит но должен ждать пока герой закончит все анимации ударов
не надо, что бы потом казуальщики кнопки спамили?
Лучший соусллайк!