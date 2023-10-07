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Lies Of P 19.09.2023
7.1 375 оценок

Для Lies of P вышел мод, реализовывающий точное вертикальное перемещение мыши

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Procy_on
Новости

Моддер zetto выпустил обязательный мод для Lies of P, который обеспечивает точное вертикальное перемещение мыши. Этот мод необходим всем, кто играет с помощью клавиатуры и мыши.

Для тех, кто не знает, чувствительность мыши по вертикали в Lies of P не совпадает с чувствительностью по горизонтали. Как бы вы ни настраивали внутриигровые параметры, добиться точного перемещения мыши не удается. И, к счастью, этот мод решает эту проблему.

Скачать мод Accurate Vertical Mouse Sensitivity Mod для Lies of P можно отсюда.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
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Вроде в демке таких проблем не замечал.

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