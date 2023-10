Для Lies of P вышел мод, реализовывающий точное вертикальное перемещение мыши ©

Моддер zetto выпустил обязательный мод для Lies of P, который обеспечивает точное вертикальное перемещение мыши. Этот мод необходим всем, кто играет с помощью клавиатуры и мыши.



Для тех, кто не знает, чувствительность мыши по вертикали в Lies of P не совпадает с чувствительностью по горизонтали. Как бы вы ни настраивали внутриигровые параметры, добиться точного перемещения мыши не удается. И, к счастью, этот мод решает эту проблему.



Скачать мод Accurate Vertical Mouse Sensitivity Mod для Lies of P можно отсюда.