Двусмысленное название игры Lies of P становится еще более очевидным с системой прокачки "P-Organ" ©

Lies of P - это очень круто выглядящая Souls-подобная игра, несмотря на двусмысленное название для англоязычной аудитории, но теперь, когда разработчики заговорили о системе апгрейда "P-Organ", намек становится еще более очевидным.



Видите ли, P [ пи ] - это первая буква слова "пенис", мужского полового органа, присутствующего у большинства видов позвоночных, включая человека. Поэтому, когда речь заходит о "Пи-органе", трудно не вернуться к менталитету средней школы, чтобы не обратить на это внимание в таком ключе.

P-Organ был представлен ранее, но мы получили подробное представление о нем в продолжительном трейлере с демонстрацией игрового процесса. Вот как сам разработчик описывает эту систему:

P-орган - это система, которая позволяет вам улучшать своего персонажа. Используйте кварц, чтобы оптимизировать P по своему вкусу. В P-органе вы можете выбрать, какие слоты разблокировать в зависимости от ваших предпочтений. Расшифровка целой группы слотов вызовет новый набор специальных синергетических эффектов.

Если вы хотите увидеть и поиграться с Пи-органом самостоятельно, демо-версия Lies of P, запущенная во время Summer Game Fest, позволит вам сделать именно это - и, конечно, получить немного практического времени с тем, что кажется действительно многообещающим соулслайком.