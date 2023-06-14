Двусмысленное название игры Lies of P становится еще более очевидным с системой прокачки "P-Organ"

Lies of P - это очень круто выглядящая Souls-подобная игра, несмотря на двусмысленное название для англоязычной аудитории, но теперь, когда разработчики заговорили о системе апгрейда "P-Organ", намек становится еще более очевидным.
Видите ли, P [ пи ] - это первая буква слова "пенис", мужского полового органа, присутствующего у большинства видов позвоночных, включая человека. Поэтому, когда речь заходит о "Пи-органе", трудно не вернуться к менталитету средней школы, чтобы не обратить на это внимание в таком ключе.
P-Organ был представлен ранее, но мы получили подробное представление о нем в продолжительном трейлере с демонстрацией игрового процесса. Вот как сам разработчик описывает эту систему:
P-орган - это система, которая позволяет вам улучшать своего персонажа. Используйте кварц, чтобы оптимизировать P по своему вкусу. В P-органе вы можете выбрать, какие слоты разблокировать в зависимости от ваших предпочтений. Расшифровка целой группы слотов вызовет новый набор специальных синергетических эффектов.
Если вы хотите увидеть и поиграться с Пи-органом самостоятельно, демо-версия Lies of P, запущенная во время Summer Game Fest, позволит вам сделать именно это - и, конечно, получить немного практического времени с тем, что кажется действительно многообещающим соулслайком.
там не п орган, а сердце-2 кварцем прокачивается. это ж надо было до такого бреда додуматься....
Я проходил демку на английском языке. И предстаь себе - там древо прокачки перков называется P-Organs. И да - древо прокачки ты можешь увидеть только в конце демки - почему разработчики сделали именно так не знаю. Я не буду сильно спойлерить, скажу только что тебе предложат сесть в кресло в конце демки, там это древо и покажут и демка кстати после этого не закончится. То что ты прокачиваешь по ходу демки - это уровень перса и статы, а будет еще древо перков.
кэп...просто кэп. чел, я прошел всю демо. и там банально останавливается продвижение по сюжету, а сердце ты начинаешь качать, тк освобождаешь джопетто и он открывает эту возможность. так же будет на релизе и я не понимаю твоего возмущения. и писал я о другом. это каким надо быть извращенцем, чтобы даже в п-орган увидеть намек на пинес.
P - Пиноккио
P-овая новость какая-то.