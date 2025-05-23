Геймдиректор Lies of P чувствует себя польщенным сравнениями с Bloodborne

Геймдиректор Lies of P, Дживон Чой, откровенно выразил своё уважение и благодарность за сравнения игры с культовым Bloodborne от FromSoftware. В интервью VGC он подчеркнул, что для студии Neowiz это не просто комплимент, а высокая честь и мощный стимул для дальнейшей работы.

«Это большая честь для нас, потому что мы очень уважаем эти игры», — признался Чой. «Такие сравнения мотивируют наших фанатов ожидать от нас большего, и мы стремимся им соответствовать». Сходство Lies of P с Bloodborne заметно не только в геймплейных элементах, но и в визуальной стилистике. Однако в отличие от готического и лавкрафтианского ужаса Bloodborne, Lies of P акцентирует внимание на «долине сверхъестественного» — зловещем эффекте, создаваемом всеми нечеловеческими врагами её мира.

Чой также отметил своё восхищение новой Elden Ring: Nightreign, подчеркнув, что разработчики FromSoftware постоянно расширяют границы жанра Souls. Это вдохновляет команду Neowiz создавать качественные проекты и стремиться к совершенству в своих играх. В данный момент студия работает над масштабным расширением Lies of P — Overture, которое станет логическим завершением амбициозной задачи по созданию высококлассного однопользовательского экшена.

По словам Чоя, Overture добавит массу нового контента, включая новых врагов, и рассчитано на опытных игроков — время прохождения составит от 15 до 20 часов. В то же время расширение ориентировано и на новичков, чтобы обеспечить удовольствие от игры для обеих категорий. «Мы сделали игру, которая удовлетворит и ветеранов жанра, и новых игроков», — подчеркнул геймдиректор.

Таким образом, Neowiz не только гордится сравнением с такими мастодонтами жанра, как FromSoftware, но и намерена оправдать ожидания, продолжая развивать свой уникальный мир и расширять аудиторию. Lies of P: Overture обещает стать достойным дополнением, подчеркивающим высокий уровень амбиций и профессионализма студии.