Геймдиректор Lies of P чувствует себя польщенным сравнениями с Bloodborne

Геймдиректор Lies of P, Дживон Чой, откровенно выразил своё уважение и благодарность за сравнения игры с культовым Bloodborne от FromSoftware. В интервью VGC он подчеркнул, что для студии Neowiz это не просто комплимент, а высокая честь и мощный стимул для дальнейшей работы.
«Это большая честь для нас, потому что мы очень уважаем эти игры», — признался Чой. «Такие сравнения мотивируют наших фанатов ожидать от нас большего, и мы стремимся им соответствовать». Сходство Lies of P с Bloodborne заметно не только в геймплейных элементах, но и в визуальной стилистике. Однако в отличие от готического и лавкрафтианского ужаса Bloodborne, Lies of P акцентирует внимание на «долине сверхъестественного» — зловещем эффекте, создаваемом всеми нечеловеческими врагами её мира.
Чой также отметил своё восхищение новой Elden Ring: Nightreign, подчеркнув, что разработчики FromSoftware постоянно расширяют границы жанра Souls. Это вдохновляет команду Neowiz создавать качественные проекты и стремиться к совершенству в своих играх. В данный момент студия работает над масштабным расширением Lies of P — Overture, которое станет логическим завершением амбициозной задачи по созданию высококлассного однопользовательского экшена.
По словам Чоя, Overture добавит массу нового контента, включая новых врагов, и рассчитано на опытных игроков — время прохождения составит от 15 до 20 часов. В то же время расширение ориентировано и на новичков, чтобы обеспечить удовольствие от игры для обеих категорий. «Мы сделали игру, которая удовлетворит и ветеранов жанра, и новых игроков», — подчеркнул геймдиректор.
Таким образом, Neowiz не только гордится сравнением с такими мастодонтами жанра, как FromSoftware, но и намерена оправдать ожидания, продолжая развивать свой уникальный мир и расширять аудиторию. Lies of P: Overture обещает стать достойным дополнением, подчеркивающим высокий уровень амбиций и профессионализма студии.
Да игра то хорошая мне понравилась и я совсем не против того что её для казуалов сделают доступнее
начал играть вроде норм, но потом дошел до канализации началась духота и скипнул
Локации и их наполнение в игре относительно простые. Особенно если сравнивать с серией Dark Souls. Что ж там такого душного было в канализации, что ты прям не выдержал и скипнул?
Bloodborne это результат паразитизма на DarkSouls, а то в свою очередь паразитирует на Demon Souls. Ну а авторы Lies Of P могут гордиться отличнейшей оптимизацией и заимствованиями из других игр некоторых механик. Впрочем, сложно представить, чтобы современная игра была прям самобытной без заимствований из других вышедших ранее игр.
Как по мне, игра очень напоминает Bloodborne своей мрачной атмосферой города и прилегающей местности. И разновидность "странного" вооружения радует, типа меча/топора состоящего из рук марионеток, которые держат лезвие. В Bloodborne, что-то такого же плана было.