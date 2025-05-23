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Lies Of P 19.09.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.9 1 332 оценки

Геймдиректор Lies of P чувствует себя польщенным сравнениями с Bloodborne

butcher69 butcher69

Геймдиректор Lies of P, Дживон Чой, откровенно выразил своё уважение и благодарность за сравнения игры с культовым Bloodborne от FromSoftware. В интервью VGC он подчеркнул, что для студии Neowiz это не просто комплимент, а высокая честь и мощный стимул для дальнейшей работы.

«Это большая честь для нас, потому что мы очень уважаем эти игры», — признался Чой. «Такие сравнения мотивируют наших фанатов ожидать от нас большего, и мы стремимся им соответствовать». Сходство Lies of P с Bloodborne заметно не только в геймплейных элементах, но и в визуальной стилистике. Однако в отличие от готического и лавкрафтианского ужаса Bloodborne, Lies of P акцентирует внимание на «долине сверхъестественного» — зловещем эффекте, создаваемом всеми нечеловеческими врагами её мира.

Чой также отметил своё восхищение новой Elden Ring: Nightreign, подчеркнув, что разработчики FromSoftware постоянно расширяют границы жанра Souls. Это вдохновляет команду Neowiz создавать качественные проекты и стремиться к совершенству в своих играх. В данный момент студия работает над масштабным расширением Lies of P — Overture, которое станет логическим завершением амбициозной задачи по созданию высококлассного однопользовательского экшена.

По словам Чоя, Overture добавит массу нового контента, включая новых врагов, и рассчитано на опытных игроков — время прохождения составит от 15 до 20 часов. В то же время расширение ориентировано и на новичков, чтобы обеспечить удовольствие от игры для обеих категорий. «Мы сделали игру, которая удовлетворит и ветеранов жанра, и новых игроков», — подчеркнул геймдиректор.

Таким образом, Neowiz не только гордится сравнением с такими мастодонтами жанра, как FromSoftware, но и намерена оправдать ожидания, продолжая развивать свой уникальный мир и расширять аудиторию. Lies of P: Overture обещает стать достойным дополнением, подчеркивающим высокий уровень амбиций и профессионализма студии.

7
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
vertehwost

Да игра то хорошая мне понравилась и я совсем не против того что её для казуалов сделают доступнее

7
maximfighter

начал играть вроде норм, но потом дошел до канализации началась духота и скипнул

4
Spectrum777

Локации и их наполнение в игре относительно простые. Особенно если сравнивать с серией Dark Souls. Что ж там такого душного было в канализации, что ты прям не выдержал и скипнул?

1
Egik81

Bloodborne это результат паразитизма на DarkSouls, а то в свою очередь паразитирует на Demon Souls. Ну а авторы Lies Of P могут гордиться отличнейшей оптимизацией и заимствованиями из других игр некоторых механик. Впрочем, сложно представить, чтобы современная игра была прям самобытной без заимствований из других вышедших ранее игр.

4
BodyGo

Как по мне, игра очень напоминает Bloodborne своей мрачной атмосферой города и прилегающей местности. И разновидность "странного" вооружения радует, типа меча/топора состоящего из рук марионеток, которые держат лезвие. В Bloodborne, что-то такого же плана было.