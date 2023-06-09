Lies Of P 19.09.2023
7 126 оценок

Графику и производительность в Lies of P сравнили на консолях PlayStation

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butcher69
Новости

На канале ElAnalistaDeBits вышел ролик со сравнением Lies of P. На этот раз сравнению подверглись версии игры для консолей PS4 PS4 Pro и PlayStation 5. Помните, что это сравнение было сделано с демонстрационной версией игры. Окончательное качество может отличаться.

Разрешение:

  • PS4: 1080p/~40fps (реконструировано из 900p)
  • PS4 Pro: 1440p/~50fps (реконструировано из 1080p)

PS

  • Режим качества: 2160p/30fps (reconstructed from 1440p)
  • Режим производительности: 2160p/60fps (reconstructed from 1080p)
  • Режим качества с HFR: 2160p/40fps (reconstructed from 1440p).

Некоторые другие детали:

  • PS5 предлагает 2 режима отображения. Качество и производительность. Качественный режим отличается более высоким разрешением, лучшими бликами и тенями.
  • PS4/PS4 Pro имеют более низкое общее качество при любых настройках, но снижение качества особенно заметно в текстурировании и детализации местности.
  • PS5 предлагает возможность включить HFR для режима качества, увеличивая частоту кадров до 40 кадров в секунду на дисплеях с частотой 120 Гц. В режиме производительности частота остается на уровне 60 кадров в секунду.
  • Улучшенные тени и увеличенная дистанция прорисовки на PS5.
  • Неравномерная производительность на PS4/PS4 Pro. Возможность блокировки частоты кадров была бы хорошим вариантом.
  • Время загрузки в 2 раза быстрее на PS5. Несколько медленнее, чем обычно.

Релиз Lies of P состоится 19 сентября

Консоли Производительность
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