Графику и производительность в Lies of P сравнили на консолях PlayStation ©

На канале ElAnalistaDeBits вышел ролик со сравнением Lies of P. На этот раз сравнению подверглись версии игры для консолей PS4 PS4 Pro и PlayStation 5. Помните, что это сравнение было сделано с демонстрационной версией игры. Окончательное качество может отличаться.

Разрешение:

PS4: 1080p/~40fps (реконструировано из 900p)

PS4 Pro: 1440p/~50fps (реконструировано из 1080p)

PS

Режим качества: 2160p/30fps (reconstructed from 1440p)

Режим производительности: 2160p/60fps (reconstructed from 1080p)

Режим качества с HFR: 2160p/40fps (reconstructed from 1440p).

Некоторые другие детали:

PS5 предлагает 2 режима отображения. Качество и производительность. Качественный режим отличается более высоким разрешением, лучшими бликами и тенями.

PS4/PS4 Pro имеют более низкое общее качество при любых настройках, но снижение качества особенно заметно в текстурировании и детализации местности.

PS5 предлагает возможность включить HFR для режима качества, увеличивая частоту кадров до 40 кадров в секунду на дисплеях с частотой 120 Гц. В режиме производительности частота остается на уровне 60 кадров в секунду.

Улучшенные тени и увеличенная дистанция прорисовки на PS5.

Неравномерная производительность на PS4/PS4 Pro. Возможность блокировки частоты кадров была бы хорошим вариантом.

Время загрузки в 2 раза быстрее на PS5. Несколько медленнее, чем обычно.

Релиз Lies of P состоится 19 сентября