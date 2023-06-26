Игровой период демоверсии Lies of P продлён на сутки ©

NEOWIZ сообщила в Steam, что игровой период пробной версии Souls-подобного экшена Lies of P продлён на сутки. Пробная версия изначально должна была быть доступной до сегодня, 26 июня, но на основании впечатлений и отзывов многих пользователей после игры было принято решение о продлении демо-периода пробной версии на сутки.

Распространяемая пробная версия включает в себя главу 1 и главу 2, в которых вы можете познакомиться с вводной частью истории и сложной битвой.

Lies of P выйдет на PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One и Steam 19 сентября 2023 года.