Игровые журналисты остались довольны работой Lies of P на Switch 2 и качеством оптимизации

В преддверии скорого релиза Lies of P: Complete Edition на Nintendo Switch 2 ведущие игровые СМИ поделились первыми впечатлениями от технического состояния проекта. Большинство критиков заявляет об отличной работе Round8 Studio над оптимизацией тайтла. Журналисты уверены, что качество переноса данного соулслайка послужит примером для будущих сторонних портов на этой платформе.

Несмотря на то, что в портативном режиме графики («Режиме качества») сейчас наблюдаются явные проблемы с производительностью, общие впечатления от игры остаются сугубо положительными. Разработчики уже пообещали выпустить патч первого дня прямо на старте продаж в eShop, чтобы исправить мелкие визуальные баги и стабилизировать фреймрейт. Ниже собран подробный разбор первых отзывов прессы о техническом состоянии игры:

Краткая выжимка отзывов игровых критиков:

RPG Site: Отмечает, что готов заново пройти всю игру на Switch 2, если патч первого дня исправит проблемы с производительностью и визуальными аспектами. Автор считает, что в одних локациях игра работает хорошо, но в других начинает сдавать позиции.

Отмечает, что готов заново пройти всю игру на Switch 2, если патч первого дня исправит проблемы с производительностью и визуальными аспектами. Автор считает, что в одних локациях игра работает хорошо, но в других начинает сдавать позиции. The Outerhaven: Автор остался под впечатлением от производительности, особенно учитывая разницу в мощности с такими консолями, как PS5 или Xbox Series X. Он подчеркивает, что студия Round8 создала отлично оптимизированную версию, и выражает надежду увидеть больше экшен-RPG на Switch 2.

Автор остался под впечатлением от производительности, особенно учитывая разницу в мощности с такими консолями, как PS5 или Xbox Series X. Он подчеркивает, что студия Round8 создала отлично оптимизированную версию, и выражает надежду увидеть больше экшен-RPG на Switch 2. Gaming Trend: Заявляет, что этот порт должен стать эталоном для будущих релизов на Switch 2. Отмечается наличие гибких настроек: как в портативном режиме (доступны пресеты «Производительность» и «Качество»), так и при игре на ТВ (режимы «Производительность», «Качество» и дополнительный «Сбалансированный» режим).

Заявляет, что этот порт должен стать эталоном для будущих релизов на Switch 2. Отмечается наличие гибких настроек: как в портативном режиме (доступны пресеты «Производительность» и «Качество»), так и при игре на ТВ (режимы «Производительность», «Качество» и дополнительный «Сбалансированный» режим). COG Connected: Рекомендует игру всем фанатам экшен-RPG и жанра Soulslike. Журналисты отмечают, что хотя визуальное качество может немного уступать версиям для ПК и PS5, игра все равно остается очень веселой и затягивающей.

Рекомендует игру всем фанатам экшен-RPG и жанра Soulslike. Журналисты отмечают, что хотя визуальное качество может немного уступать версиям для ПК и PS5, игра все равно остается очень веселой и затягивающей. Game Reactor: Указывает, что режим «Качество» может работать нестабильно в портативном формате. Однако в целом порт называют цельным и плавным. Он включает в себя все улучшения игрового процесса, добавленные с момента оригинального релиза, а также DLC Overture. Игровой опыт сопоставим с другими платформами, пусть и с более низкой частотой кадров и графической точностью.

Выход цифровой версии в eShop запланирован на 5 августа, в то время как полноценный розничный релиз на картриджах состоится 2 октября 2026 года.