Из Lies of P удалили надпись APAB, чтобы избежать разногласий

Lies of P включала в последней сборке табличку с надписью APAB, прикрепленную к телу марионетки, свисающей с моста, но в финальной версии игры этот элемент был удален во избежание каких-либо разногласий.

На самом деле эта аббревиатура расшифровывается как All Puppets Are Bastards, «все марионетки — ублюдки», чтобы подчеркнуть неожиданное и жестокое восстание автоматов против людей, с которого начинается история Lies of P. В реальности аббревиатура APAB означает All Politicians Are Bastards (все политики — ублюдки).

Когда директора игры Джи-Вон Чхве спросили об этом во время Gamescom в Кельне, он объяснил, что «это было одно из посланий, использованных в игре, но мы решили убрать его, чтобы каждый мог наслаждаться этим опытом именно так, как мы себе представляли, без предрассудков, связанных с любым трендом. Мы хотели, чтобы мир, который мы создали, интерпретировался игроками так, как мы хотели, поэтому мы устранили все факторы, которые представляли для этого риск».

Как вы знаете, одним из самых интересных элементов Lies of P является то, как она переосмысливает «Пиноккио» Коллоди и его персонажей, используя мрачные тона и создавая историю, в которой сочетаются декорации в викторианском стиле и романы Айзека Азимова.

В игре случается, что марионетки, созданные для помощи гражданам Крата, внезапно восстают, становятся жестокими и убивают людей. Нашей задачей будет выяснить, что произошло, и спасти то, что осталось от города, от ужасной участи.