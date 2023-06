Из-за большой популярности доступность демоверсии Lies of P продлена на неопределённый срок ©

NEOWIZ, разработчик и издатель игр в Южной Корее, сообщил, что доступность публичной демоверсии Lies of P была продлена на неопределенный срок, чтобы дать фанатам еще больше времени, чтобы опробовать игру перед ее полным запуском на 19 сентября. Публичная демоверсия, доступная для загрузки на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam, стала неожиданным запуском во время Summer Game Fest вместе с объявлениями о дате выхода во всем мире и наличие предзаказа. Демо-версия дает игрокам ранний доступ к первым двум главам Lies of P, включая сложные встречи с боссами, знакомство с ключевыми персонажами и уникальные области для исследования.

Реакция фанатов на демоверсию была очень положительной, она получила оценку пользователей 4,3 из 5 на Xbox, и она вошла в сотню самых популярных игр в Steam по всему миру. Совсем недавно демоверсия заняла первое место в категориях Steam «Ежедневные активные игроки» и «Самые желаемые предстоящие игры» в рамках Steam Next Fest.

Вдохновленная знакомой историей Пиноккио, Lies of P представляет собой экшн-игру в стиле Souls, действие которой происходит в темном городе Крат, вдохновленном Belle Époque. Когда-то прекрасный город, Крат превратился в живой кошмар, когда смертоносные марионетки вышли из-под контроля, а землю охватила чума. Играйте за P, марионетку, которая должна пробиваться через город в своем безжалостном путешествии, чтобы найти Джеппетто и, наконец, стать человеком. Lies of P представляет собой элегантный мир, наполненный напряжением, глубокими боями и системами настройки персонажей, а также захватывающую историю с интересными вариантами повествования, где чем больше лжи, тем более человечным становится P. Просто помните: в мире, наполненном ложью, никому нельзя доверять.