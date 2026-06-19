Кооперативный мод для Lies of P теперь поддерживает полную кампанию

О модификации Seamless Co-Op для Lies of P впервые сообщалось в декабре 2025 года. С тех пор команда Ember Wave усердно работала над ним. Недавно команда поделилась новой версией с поддержкой полной игры и её дополнений, позволяющей пройти её вместе с другом.

Для тех, кто не знал, сборка декабря 2025 года позволяла сражаться только с некоторыми боссами. Она не поддерживала режим кампании. И именно это призвана исправить новая версия.

По словам команды разработчиков, модификация Seamless Co-Op теперь поддерживает полную базовую игру и её дополнения. Таким образом, вы можете пройти всю историю вместе с другом.

Версия 1.0 также включает в себя ряд других функций. Например, добавлена ​​поддержка серверов Steam, синхронизация сохранений меню и настройки сложности в реальном времени. Также появилась система обмена предметами, внутриигровая таблица лидеров, меню операций и новая система резервного копирования.

Вы можете скачать мод по ссылке выше.