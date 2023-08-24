Король марионеток: опубликован геймплей Lies of P

Издание IGN пообщалось с автором Lies of P Чхве Джи-Воном и показало восемь минут геймплея. В ролике можно увидеть сражения главного героя с монстрами, а также схватку с боссом.
Король марионеток — гигантская машина со множеством рук. Он способен атаковать Пиноккио как в ближнем, так и в дальнем бою.
Lies of P выйдет 19 сентября 2023 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X. В день релиза она появится в библиотеке сервиса Game Pass. В начале августа диски с игрой отправили в печать.