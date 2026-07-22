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Lies Of P 19.09.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.1 1 721 оценка

Lies of P: Complete Edition на Switch 2 получит поддержку 60 FPS

Gruz_ Gruz_

Релиз полного издания Lies of P всё так же намечен на 5 августа. С момента анонса разработчики регулярно делились подробностями этого издания, так что обладатели Switch 2 уже совсем скоро смогут погрузиться в один из самых качественных и высокооцененных соулслайков за последнее время.

В своем недавнем официальном заявлении, опубликованном в сети X , южнокорейская студия NEOWIZ раскрыла ключевую техническую особенность грядущего релиза. Разработчики официально подтвердили, что на новой портативно-стационарной консоли от Nintendo игра способна демонстрировать впечатляющий уровень оптимизации — целевая производительность проекта составит вплоть до 60 кадров в секунду

Судя по всему, рассчитывать на максимальную плавность игрового процесса можно будет при использовании стационарного формата. Очевидно, что заявленный фреймрейт будет достигаться именно в док-режиме при подключении устройства к экрану телевизора.

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Vinzed
Очевидно, что заявленный фреймрейт будет достигаться именно в док-режиме при подключении устройства к экрану телевизора.

А мне не очевидно) Я могу вспомнить только одну игру, где в портативе было 30фпс, а в доке 60фпс - Mario Bowser's Fury. Хотя, я наверное опять спорю с нейроновостью 🙃

QueasyRush

это игра с xbox one, при чём тут оптимизация вообще?