Lies of P: Complete Edition на Switch 2 получит поддержку 60 FPS

Релиз полного издания Lies of P всё так же намечен на 5 августа. С момента анонса разработчики регулярно делились подробностями этого издания, так что обладатели Switch 2 уже совсем скоро смогут погрузиться в один из самых качественных и высокооцененных соулслайков за последнее время.

В своем недавнем официальном заявлении, опубликованном в сети X , южнокорейская студия NEOWIZ раскрыла ключевую техническую особенность грядущего релиза. Разработчики официально подтвердили, что на новой портативно-стационарной консоли от Nintendo игра способна демонстрировать впечатляющий уровень оптимизации — целевая производительность проекта составит вплоть до 60 кадров в секунду

Судя по всему, рассчитывать на максимальную плавность игрового процесса можно будет при использовании стационарного формата. Очевидно, что заявленный фреймрейт будет достигаться именно в док-режиме при подключении устройства к экрану телевизора.