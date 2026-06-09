Lies of P: Complete Edition выходит на Switch 2 с DLC Overture в комплекте

NEOWIZ и Round8 Studio объявили, что Lies of P: Complete Edition выйдет в цифровом формате для Switch 2 6 августа 2026 года. Кроме того, физическая версия выйдет 2 октября 2026 года. В комплект также войдет DLC Overture. Предзаказы уже открыты.

Lies Of P рассказывает мрачную историю Пиноккио. Игроки берут на себя роль любимого персонажа и должны пройти через темный мир Прекрасной эпохи, где ужас подстерегает на каждом шагу. Некогда прекрасный город Крат превратился в сущий ад, и Пиноккио нужно будет найти мистера Джеппетто, чтобы разгадать тайну произошедшего.

В Overture игроки сталкиваются с таинственным артефактом, который переносит их обратно на Крат до его разрушения. В тени надвигающейся трагедии новая миссия — исследовать прошлое.

Игроки присоединяются к Лее, легендарной Сталкерше, в её стремлении к мести. Кроме того, вы сможете разблокировать новое оружие, оружие Легиона и боевые стили, что позволит расширить возможности кастомизации в бою.