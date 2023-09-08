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Lies Of P 19.09.2023
6.9 215 оценок

Lies of P демонстрирует уникальную механику рук Оружие Легиона в новом официальном видео геймплея

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monk70
Новости

NEOWIZ, ведущий разработчик и издатель игр в Южной Корее, поделился сегодня демонстрационным видеороликом, в котором рассказывается о восьми оружиях Легиона в Lies of P. Оружие Легиона — это уникальная игровая механика в Lies of P, где игроки могут оснащать и улучшать различные механические руки, каждое из которых имеет отличительные способности и использование в бою. Оружие Легиона включает в себя «Соколиные глаза», стреляющие взрывным зарядом, который внедряется во врагов, «Фламберг», испускающий непрерывную волну огня, «Эгиду», позволяющую игрокам защищаться от атак с помощью зажигательного щита, и пять другие. Оружие Легиона предоставляют игрокам еще больше свободы во время боевых столкновений, предоставляя более широкие возможности настройки персонажа в соответствии с различными стилями игры.

NEOWIZ выпустит Lies of P 19 сентября 2023 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X. |S и ПК в Steam.

10
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Рогатый Лорд

И еще в девил май край последнем было такое

3
alex_jay

Ууу всяческие примочки из руки... ничего кхмSekiroкхм не напоминает....

1
NIGERША

Высирюга

-1
Radagor

Это настолько уникально, что явахуи

-1