Lies of P названа победителем премии Apple Design Awards 2024 в категории "Визуальные эффекты и графика в играх"

Прорывной хит от NEOWIZ, Lies of P, был признан победителем премии Apple Design Award 2024 в категории «Визуальные эффекты и графика в играх». Это вторая награда Apple для игры после ее выбора в качестве победителя премии App Store Award 2023 в номинации «Игра года для Mac».
Apple Design Awards проводится ежегодно в рамках Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC). Lies of P была отмечена в категории «Визуальные эффекты и графика в играх», где она была номинирована вместе с DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT и Honkai: Star Rail. Игра получила высокую оценку за мир прекрасных текстур, детальное освещение и потрясающие эффекты, а также возможности визуальной настройки, такие как масштабирование MetalFX и эффекты объемного тумана на Mac.
Lies of P вышла во всем мире в сентябре 2023 года и доступна в Mac App Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam.
Lies of P просто хорошо вылезанная игра на UE4. Со всеми плюсами и минусами этого движка. Ничего в ней с точки зрения не обычного нет тем более по качеству графики. Скорей всего причина в том что это одна из немногих игр которую выпустили в том числе и на МакОси. Если это шедевр у огрыз очников ну тогда понятно почему они своим путем постоянно идут.
Неожиданно) А так игра заслуживает наград - сделана круто, и по сути инди-студией