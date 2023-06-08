Lies of P обзавелась демоверсией на всех платформах

Lies of P от NEOWIZ появилась на Summer Game Fest Showcase с новым трейлером и точной датой выхода. Кроме того, бесплатная демоверсия ролевой игры, похожей на Souls, в настоящее время доступна для PlayStation, Xbox и ПК в Steam.
Продолжительность демо-версии неизвестна, но она должна дать лучшее представление о бое. Играя за Пиноккио в городе Крат, игроки должны искать мистера Джеппетто, пока в городе свирепствуют кровожадные роботы. Вы не беззащитны, с различным настраиваемым оружием и инструментами, чтобы бить врагов. Конечно, во время всего этого можно брать побочные квесты и лгать, меняя исход истории.
Что касается полной версии игры, она поступит в продажу 1 августа на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК.
У кого быстрый интернет кто уже играет??Как впечатления???
мокап движений для гг могли бы и сделать, по трейлерам и геймплею казалось бладборн на пк, а на деле очень похоже на STEELRISING
Графика неплохая, но не прям что то выдающееся, зато и оптимизация отличная, шейдеры за пол минуты компилятся и никаких фризов в игре нет, анимации прям не очень, как из прошлого века. А так голимый бладборн, но с парированиями, увороты вообще не работают практически. Они даже скопировали эту убогую анимацию когда пустую фласку пытаешься выпить. За 4к конечно брать не буду, лучше геймпасс оформить