Lies of P: Overture упрощается - обновление 1.09 снижает сложность и упрощает доступ к DLC

Lies of P продолжает развиваться: с выходом дополнения Overture и новыми уровнями сложности проект получил волну популярности. Однако хардкорность обновлённого контента вызвала множество жалоб, и студия Neowiz решила вмешаться. Свежий патч версии 1.009 / 1.09 направлен на улучшение баланса, устранение ошибок и, главное — упрощение доступа к дополнению и снижение сложности.

Теперь для получения доступа к DLC не нужно проходить игру до конца. Если вы находитесь во втором прохождении (New Game Plus), доступ к Overture открывается уже с 5-й главы, в Паломническом перевале. В первом прохождении, напротив, по-прежнему нужно дойти до 9-й главы — финала основной кампании, но в NG+ путь стал значительно короче, что оценят ветераны.

Разработчики также упростили сражения: снижена сложность некоторых монстров в Overture на NG+, а отдельные параметры противников были пересмотрены даже в обычном режиме. Это сделано для того, чтобы дополнение было доступнее более широкой аудитории, особенно учитывая, что даже сами авторы признали повышенный уровень сложности как чрезмерный.

Помимо ребаланса, патч исправляет множество багов: корректно выдаются предметы вроде Azure Dragon Crescent Glaive и Winter Festival Peaked Hat, устраняется ошибка, блокировавшая квест с бутылкой пива Салао. Также решены проблемы с анимациями, музыкой, визуальными эффектами и коллизиями, которые мешали прохождению.

Авторы напоминают: использование неофициальных данных или запуск устаревшей версии может привести к потере прогресса или повреждению сохранений. Обновляйте игру перед запуском и проверяйте хранилище — предметы с переполненного инвентаря теперь автоматически туда перемещаются.

Обновление 1.09 — это не просто фиксы, а шаг навстречу игрокам, столкнувшимся с перегрузкой и техническими проблемами. Neowiz делает всё возможное, чтобы Lies of P: Overture оставалась хардкорной, но справедливой.