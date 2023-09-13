Lies of P получила хорошие оценки от журнала Famitsu ©

Lies of P получила хорошие, но не отличные оценки в последнем выпуске японского журнала Famitsu: Soulslike, разработанный корейской командой Round8 Studio, получил две девятки и две восьмерки, в общей сложности 34 балла из 40.

Это действительно хорошие оценки, хотя и далекие от тех, которые японский журнал поставил Elden Ring, которая приблизилась к идеальному баллу с красноречивыми 39/40.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons (PS5, PS4, Switch) — 7/7/7/7 [28/40]

Isekai Rondo (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) — 7/8/7/7 [29/40]

Lies of P (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) — 8/9/9/8 [34/40]

Love Love School Days (Switch) — 7/8/8/7 [30/40]

В любом случае, западные рецензии на Lies of P поступят в течение нескольких часов, и тогда мы сможем понять, как была воспринята критиками интересная реинтерпретация «Приключений Пиноккио».

Немного удивительно, что редакторы Famitsu так холодно отнеслись к Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, которая не превзошла четырех семерок, получив в общей сложности 28/40: действительно низкий балл по сравнению со средним показателем журнала.