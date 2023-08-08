Lies of P получила отличные оценки от фанатов, попробовавших демоверсию ©

Lies of P будет доступна в сентябре 2023 года, но любители Souls-подобный игр уже имели возможность заполучить опробовать её благодаря демоверсии и получить представление о предпосылках приключения. Очевидно, что еще рано давать полное суждение, но можно сказать, каковы первые впечатления от игры, и кажется, что они более чем положительные.

Neowiz опубликовал через X пост, в котором показывает отзывы игроков, попробовавших демоверсию Lies of P, подсчитанные в баллах от одного до пяти. В целом игроки поставили очень высокие оценки, большинство на 4 и 5.

Точнее, фанаты оценили звук, интерфейс, графику, сюжет/сеттинг, бой, игровую механику, управление, обращение с оружием, усиление персонажа и в целом игру Lies of P.

С технической точки зрения графический интерфейс получил из 5/5 (38,9%) и из 4/5 (38,4%). Звук немного выше, с 5/5 (52,4%), 4/5 (32%). Однако компонент, который действительно впечатлил поклонников, — это графика, которая демонстрирует замечательные 74,7% за 5/5 и 21,9% за 4/5. Если считать 2/5 и 1/5 недостаточными, то только 3,8% не оценили графику демо Lies of P, а 96,6% считают ее отличной.

Реакция на историю также превосходна: 61,8% за 5/5 и 29% за 4/5. Бой подвергся критике немного больше, но все еще может похвастаться 23% за 5/5 и 44,3% за 4/5. Игровая механика относится к наименее ценимым элементам, даже если это очень общая категория, и поэтому каждый игрок мог сосредоточиться на разных деталях для суждения. В любом случае речь идет о 17,7% за 5/5 и 25,6% за 4/5. Однако в контрольной группе наблюдается гораздо более резкое разделение: почти пятая часть голосов приходится на каждую оценку. Умение обращаться с оружием оценили 62,8%, сложив 5/5 и 4/5. Вместо этого система прокачки достигает 74,7% в первых двух категориях.

Наконец, мы находим общее мнение об игре, которое может похвастаться 42,2% за 5/5, 44% за 4/5 и 10% за 3/5.