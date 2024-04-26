Lies of P получила три награды People's Voice Awards на 28-й церемонии вручения наград Webby Awards

Признанная критиками ролевая игра Lies of P от NEOWIZ продолжает радовать поклонников, получив три награды People's Voice Awards в номинациях «Игры, боевики и приключения», «Лучшая художественная работа» и «Лучшая музыка/звуковой дизайн» на 28-й ежегодной церемонии вручения наград Webby Awards.
Премия Webby Awards признала Lies of P художественной ценностью игры, включая подробные описания и руководство историческими исследованиями эпохи Прекрасной эпохи, высококачественную музыку, улучшающую погружение в игру, и ее боевую систему.
«Не каждый день приходится праздновать получение награды, но мы очень благодарны нашему сообществу за то, что оно помогло нам выиграть три награды People’s Voice Webby Awards», — сказал Сын Чхоль Ким, со-генеральный директор NEOWIZ. «Мы усердно работаем над DLC и с нетерпением ждем, когда вы увидите, что ждет вас в следующей главе Lies of P».
С момента запуска в сентябре 2023 года игра Lies of P получила положительные отзывы в средствах массовой информации и получила награду IGN в номинации «Лучший Soulslike 2023 года», награду Apple App Store в номинации «Игра года для Mac» и четыре победы на Global Video Game Award NAVGTR. В Корее она получила шесть наград на церемонии вручения наград Korea Game Awards 2023 года, в том числе Большую награду, премию за технические инновации в производстве/сценариях, звуке и графике, награду за самую популярную игру и награду за лучшего разработчика.
Хорошо оптизимированная кишкообразная бродилка в духе соулса. И разумеется максимально похожая по окружению и геймплею. Вроде солидного кол-ва попыток угадать через дрочерство как нужно одевать штаны через голову очереденого монстра по мнеию авторов. Дабы убить последнего и пройти дальше.Ну и про срезы не забыли как и про костерки при неумелом использовании которых враги на уровне возраждаются.
Следил за ней с релиза первого трейлера! Как вышла ,подождал пол года, что-бы патчей накинули и купил диск. Это очень прекрасно и очень больно:) Проходил 3 раза, чтобы выбить платину, и какого же было моё удивление, что на второе и 3-тье прохождение я видел механики, которые рассчитаны были для дополнительных прохождений))) Я даже выслал диск другу в другой город, что бы он смог поиграть, знал что ему понравиться. И он залип) В общем это шедевр) Ждём DLC!