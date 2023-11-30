Lies of P признана "Игрой года для Mac" по версии Apple App Store Awards 2023

NEOWIZ, глобальный разработчик и издатель игр, сообщил, что его ролевая игра Lies of P выиграла «Игру года для Mac» на ежегодной премии Apple App Store Awards. Эта новость появилась вскоре после номинации Lies of P на премию The Game Awards 2023 в номинациях «Лучшая ролевая игра», «Лучшая художественная постановка» и совсем недавно в категории «Голос игроков». Игра была выпущена 19 сентября и получила похвалы как от критиков, так и от фанатов, а также получила «чрезвычайно положительные» недавние отзывы пользователей в Steam.
«Мы были рады представить Lies of P на Mac вместе с Apple Silicon в начале этого года, чтобы больше игроков могли испытать тяжелую работу, которую наши команды вложили в игру», — сказал руководитель студии Round8 Джейсон Парк. «Победа в номинации «Игра года для Mac» — это большое достижение, демонстрирующее наше видение создания игр, которые могут успешно работать на самых разных платформах».
Lies of P — это вдохновленный Пиноккио взгляд на жанры ролевой игры и Souls от разработчика и издателя NEOWIZ. Перед своим выпуском в сентябре 2023 года Lies of P выиграла награды «Лучшая приключенческая игра», «Самая ожидаемая игра для Sony PlayStation» и «Лучшая ролевая игра» на выставке Gamescom 2022. Менее чем за месяц после запуска по всему миру было продано более 1 миллиона копий игры.
видимо совсем грустно с играми на мак раз этот шлак игра года))))
Эх взломали бы нормально игру и на торрент кинули, супер было бы
Для меня это была жопоболь года, там говорят скоро длц выходит, но моих нервов на него уже не хватит, лучше элден ринг длц подожду
Игра ТОП!
Вполне справедливо.
Как хардкор жопа-боль игра является на много качественней чем дарк солус, елдер ринг, старые бладборны и прочее.
Причем я не преуменьшаю выше перечисленных игр, они так же не плохи. Но явно хуже по качеству и балансу, что лиес оф п. Ну и ли просто устарели.
Абсолютно любой комент автоматически становится поддержкой того или иного сайта.Я бы даже сказал что комент и вообще любая активность это лучше чем донат.Продолжай в том же духе птенчик)
Ну для меня в этой игре вообще баланса не было, жирнющие боссы, тупые самоны, которые лечится не могут, прут на врага как дурачки. Последний босс я не уверен что вообще проходим
воу, как же весело сравнивать лайс оф пи с элден рингом, у которого в десятки раз больше возможностей. И буратино, который линеен, и абсолютно не реиграбелен. Это прям вверх IQ, такое ощущение, что тебе с детства говорили, какой ты гений, и ты поверил.
Я могу тоже самое сказать и вам, про айкью и так далее.
У всех свое мнение.
Тот факт, что ты пассивную агрессию выразил по отношению ко мне, не делает тебя лучше.
Мы разные и это стоит понять.
а ты не можешь сказать, для этого нужно, как минимум не скулить, а попытаться контр-аргументы, чего тебе никогда не достичь.