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Lies Of P 19.09.2023
7.3 478 оценок

Lies of P признана "Игрой года для Mac" по версии Apple App Store Awards 2023

monk70
Новости

NEOWIZ, глобальный разработчик и издатель игр, сообщил, что его ролевая игра Lies of P выиграла «Игру года для Mac» на ежегодной премии Apple App Store Awards. Эта новость появилась вскоре после номинации Lies of P на премию The Game Awards 2023 в номинациях «Лучшая ролевая игра», «Лучшая художественная постановка» и совсем недавно в категории «Голос игроков». Игра была выпущена 19 сентября и получила похвалы как от критиков, так и от фанатов, а также получила «чрезвычайно положительные» недавние отзывы пользователей в Steam.

«Мы были рады представить Lies of P на Mac вместе с Apple Silicon в начале этого года, чтобы больше игроков могли испытать тяжелую работу, которую наши команды вложили в игру», — сказал руководитель студии Round8 Джейсон Парк. «Победа в номинации «Игра года для Mac» — это большое достижение, демонстрирующее наше видение создания игр, которые могут успешно работать на самых разных платформах».

Lies of P — это вдохновленный Пиноккио взгляд на жанры ролевой игры и Souls от разработчика и издателя NEOWIZ. Перед своим выпуском в сентябре 2023 года Lies of P выиграла награды «Лучшая приключенческая игра», «Самая ожидаемая игра для Sony PlayStation» и «Лучшая ролевая игра» на выставке Gamescom 2022. Менее чем за месяц после запуска по всему миру было продано более 1 миллиона копий игры.

6
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
KPAHbl4

видимо совсем грустно с играми на мак раз этот шлак игра года))))

0
SERGIOUS LEE

Эх взломали бы нормально игру и на торрент кинули, супер было бы

0
Unicorling

Для меня это была жопоболь года, там говорят скоро длц выходит, но моих нервов на него уже не хватит, лучше элден ринг длц подожду

-4
NIGА

Игра ТОП!

-6
вупсич пупсич

Вполне справедливо.
Как хардкор жопа-боль игра является на много качественней чем дарк солус, елдер ринг, старые бладборны и прочее.
Причем я не преуменьшаю выше перечисленных игр, они так же не плохи. Но явно хуже по качеству и балансу, что лиес оф п. Ну и ли просто устарели.

-7
B e s i k

Абсолютно любой комент автоматически становится поддержкой того или иного сайта.Я бы даже сказал что комент и вообще любая активность это лучше чем донат.Продолжай в том же духе птенчик)

-4
Unicorling

Ну для меня в этой игре вообще баланса не было, жирнющие боссы, тупые самоны, которые лечится не могут, прут на врага как дурачки. Последний босс я не уверен что вообще проходим

1
Richard Simons

воу, как же весело сравнивать лайс оф пи с элден рингом, у которого в десятки раз больше возможностей. И буратино, который линеен, и абсолютно не реиграбелен. Это прям вверх IQ, такое ощущение, что тебе с детства говорили, какой ты гений, и ты поверил.

3
вупсич пупсич Richard Simons

Я могу тоже самое сказать и вам, про айкью и так далее.
У всех свое мнение.
Тот факт, что ты пассивную агрессию выразил по отношению ко мне, не делает тебя лучше.
Мы разные и это стоит понять.

1
Richard Simons вупсич пупсич

а ты не можешь сказать, для этого нужно, как минимум не скулить, а попытаться контр-аргументы, чего тебе никогда не достичь.

1