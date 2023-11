Lies of P признана "Игрой года для Mac" по версии Apple App Store Awards 2023

NEOWIZ, глобальный разработчик и издатель игр, сообщил, что его ролевая игра Lies of P выиграла «Игру года для Mac» на ежегодной премии Apple App Store Awards. Эта новость появилась вскоре после номинации Lies of P на премию The Game Awards 2023 в номинациях «Лучшая ролевая игра», «Лучшая художественная постановка» и совсем недавно в категории «Голос игроков». Игра была выпущена 19 сентября и получила похвалы как от критиков, так и от фанатов, а также получила «чрезвычайно положительные» недавние отзывы пользователей в Steam.

«Мы были рады представить Lies of P на Mac вместе с Apple Silicon в начале этого года, чтобы больше игроков могли испытать тяжелую работу, которую наши команды вложили в игру», — сказал руководитель студии Round8 Джейсон Парк. «Победа в номинации «Игра года для Mac» — это большое достижение, демонстрирующее наше видение создания игр, которые могут успешно работать на самых разных платформах».

Lies of P — это вдохновленный Пиноккио взгляд на жанры ролевой игры и Souls от разработчика и издателя NEOWIZ. Перед своим выпуском в сентябре 2023 года Lies of P выиграла награды «Лучшая приключенческая игра», «Самая ожидаемая игра для Sony PlayStation» и «Лучшая ролевая игра» на выставке Gamescom 2022. Менее чем за месяц после запуска по всему миру было продано более 1 миллиона копий игры.