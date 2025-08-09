Lies of P продолжает пользоваться огромным успехом: Neowiz фиксирует значительный рост доходов

Неожиданный хит 2023 года, Lies of P, продолжает приносить своим создателям всё новые победы. Эта мрачная Soulslike-игра, вдохновлённая Пиноккио, сумела не просто занять своё место в жанре, но и придать ему собственный стиль. Последний финансовый отчёт Neowiz подтвердил: релиз DLC Overtrue помог Lies of P достичь рекордных продаж во втором квартале, почти удвоив показатели первого года. В итоге выручка студии выросла на 26% по сравнению с прошлым годом.

Особенно впечатляет рост на ПК и консолях — 54% против прошлогодних результатов. Ещё недавно Neowiz была известна как издатель мобильных игр, а теперь именно крупные платформы стали её главным источником дохода. Более половины продаж пришлось на Южную Корею, а 46% — на зарубежные рынки, что говорит о сильной международной позиции проекта.

Разработчики подтвердили, что сиквел Lies of P уже в активной работе. Его релиз запланирован на 2026 финансовый год или позже, что означает — ждать раньше 2027-го не стоит. Но если тенденция сохранится, Neowiz может укрепиться в числе ведущих игроков в жанре.