Lies of P сравнили на ПК, PS5 и Xbox Series X | S ©

Lies of P — главный герой нового видео-сравнения, сделанного ElAnalistaDeBigs на основе демо соулс-лайк-экшена от Neowiz.

Судя по всему, на консолях Sony и Microsoft производительность идентична: в режиме качества Lies of P работает с реконструированным разрешением 2160p (реальное 1440p) и 30 кадрами в секунду, а в режиме производительности 2160p реконструируется из реального 1080p и достигает 60 кадров в секунду. Также есть режим качества с высокой частотой кадров, который работает со скоростью 1440p и 40 кадров в секунду.

На Xbox Series S явно есть какие-то компромиссы: реконструированное 1440p (реальное 972p) и 40 кадров в секунду, в то время как на ПК все зависит от используемых компонентов, но поддержка технологии DLSS упрощает работу с предустановкой «производительность», на RTX 4070 вы получаете 110 кадров в секунду при 2160p и максимальных настройках.

Lies of P дебютирует в магазинах 19 сентября.