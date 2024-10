Lies of P в версии для PS5 Pro предложит существенные преимущества по частоте кадров и разрешению

Lies of P, как уже сообщалось, получит обновление, посвященное PS5 Pro, чтобы улучшить игру на этой платформе. При первом анонсе команда не дала никакой информации о том, чего нам ожидать от этого обновления. Теперь же режиссер Дживон Чой заявил, что, хотя на данный момент он не может поделиться всеми подробностями, Lies of P выиграет от значительно улучшенной частоты кадров, когда обновление Lies of P для PS5 Pro выйдет в свет.

В Round8 мы всегда стремимся предоставить безупречный и увлекательный опыт игры Lies of P, и мы благодарны за положительную оценку оптимизации игры на всех платформах. С выпуском PS5 Pro мы рады сделать еще один шаг вперед, обеспечив улучшенную производительность, которую, мы надеемся, оценят геймеры.



Например, в режиме качества более чем на 30 % увеличивается частота кадров, что обеспечивает более плавный игровой процесс. Кроме того, режим производительности теперь поддерживает собственное разрешение 4K, что позволяет игрокам наслаждаться потрясающей графикой, не жертвуя при этом быстротой реакции.



Мы считаем, что частота кадров — это самое важное в качественной ролевой игре. Точность и плавность, необходимые для этого жанра, имеют основополагающее значение для боевого опыта. Благодаря исключительной производительности PS5 Pro мы способны поддерживать оптимальную частоту кадров. в разрешении 4K, гарантируя, что игровой процесс будет максимально плавным и отзывчивым.

Чой добавил, что команда «надеется, что эти улучшения создадут еще более захватывающий опыт для игроков, воплотив в жизнь захватывающе красивый мир Lies of P, который нравится игрокам».