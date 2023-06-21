Lies Of P 19.09.2023
7.1 159 оценок

Можете не волноваться, уклонение в Lies of P будет исправлено до релиза игры

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Gruz_
Новости

Джи Вон Чой, директор игры Lies Of P, в интервью, посвященном отзывам фанатов на демо-версию игры, сообщил, что проблемная функция уклонения будет исправлена к релизу.

В Lies of P уклонение и защита являются одними из самых важных элементов, наряду с P-органом. Учитывая хитросплетения структуры игры, необходимо тщательно и осторожно обращаться с этими элементами. В настоящее время мы проводим всестороннюю оценку различных аспектов системы уклонения, включая рамки неуязвимости, механику дистанции и многое другое.

Наша команда разработчиков полностью посвящает себя созданию исключительного боевого опыта, который не только позволит насладиться игрой, но и отражает необходимое внимание к деталям.

Кроме того, Чой подтвердил, что команда разработчиков "посвятила себя совершенствованию ощущений от ударов... чтобы каждый удар вызывал у игроков чувство удовлетворения".

Демо-версия Lies of P пользуется большим успехом: по состоянию на 16 июня ее скачали более миллиона игроков.

Выход Lies Of P запланирован на 19 сентября 2023 года для PS5, PC и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Scerkrou7

Конечно, это просто старый билд был..... Конечно, вы нас точно не обманываете

4
МАХАН МАХАНОВИЧ

Точно, я и забыл про эту практику, до релиза пару месяцев

1
AleksandrLondon2077

Если не поправят я пас

1
ZackSnyder

не испытал никаких проблем. при фиксации камеры кувырок заменяется отскоком, что в разы удобнее.

0
Апостлс

Че за Олень с ведром на бошке!?

0
fox nemets

Я это знал..но некоторые не верили

0
Artery Kaulitz

Посмотрим на Релизе

0