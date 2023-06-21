Можете не волноваться, уклонение в Lies of P будет исправлено до релиза игры ©

Джи Вон Чой, директор игры Lies Of P, в интервью, посвященном отзывам фанатов на демо-версию игры, сообщил, что проблемная функция уклонения будет исправлена к релизу.

В Lies of P уклонение и защита являются одними из самых важных элементов, наряду с P-органом. Учитывая хитросплетения структуры игры, необходимо тщательно и осторожно обращаться с этими элементами. В настоящее время мы проводим всестороннюю оценку различных аспектов системы уклонения, включая рамки неуязвимости, механику дистанции и многое другое.



Наша команда разработчиков полностью посвящает себя созданию исключительного боевого опыта, который не только позволит насладиться игрой, но и отражает необходимое внимание к деталям.

Кроме того, Чой подтвердил, что команда разработчиков "посвятила себя совершенствованию ощущений от ударов... чтобы каждый удар вызывал у игроков чувство удовлетворения".

Демо-версия Lies of P пользуется большим успехом: по состоянию на 16 июня ее скачали более миллиона игроков.

Выход Lies Of P запланирован на 19 сентября 2023 года для PS5, PC и Xbox Series X/S.