На Xbox стартовала предварительная загрузка Souls-подобного экшена Lies of P

Предварительная загрузка Lies of P стартовала для тех, кто оформил предварительный заказ на игру, а также для подписчиков Xbox Game Pass, которые, как мы знаем, смогут получить доступ к захватывающему Souls-подобному экшену от Neowiz с первого дня. Размер загрузки на Xbox составляет 35,7 ГБ.
Уже ушедшая на золото несколько дней назад, Lies of P перенесёт нас в темный и коварный мир, вдохновленный «Приключениями Пиноккио» Карло Коллоди, в котором мы возьмем на себя роль знаменитой марионетки. Вооруженному до зубов нашему Пиноккио придется пробиваться сквозь полчища смертоносных марионеток и могущественных боссов, один опаснее другого, постепенно развивая свои навыки, чтобы стать достаточно сильным, чтобы пережить это приключение.