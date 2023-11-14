Neowiz, издательство Lies of P, инвестировало средства в команду бывших разработчиков Cyberpunk 2077

После большого успеха игры Lies of P, которая оказалась одной из лучших игр в жанре soulslike, компания Neowiz продолжает инвестировать в дальнейшую экспансию на игровой рынок.
Neowiz объявила о том, что инвестировала 17 млн. долл. в польскую компанию Blank Game Studios. В результате инвестиций корейская компания приобрела 21% акций. Blank Game Studios была основана Матеушем Каником, Миколаем Марчевкой, Енджеем Мрузом и Марцином Ефимовым. Каник ранее работал над Cyberpunk 2077, Марчевка был генеральным директором варшавской компании Rookiez. Мроз работал директором по производству Cyberpunk 2077, а Ефимов - исполнительным продюсером расширения Phantom Liberty. Таким образом, ядро команды разработчиков Blank состоит в основном из бывших членов CD Projekt Red.
Один из генеральных директоров Neowiz Сеунг-Чеол Ким заявил: "Как стратегические инвесторы, мы рассматриваем Blank Game Studios как студию, способную стать грозным соперником в секторе качественных игр класса ААА. Мы также отмечаем значительную синергию между нашим опытом в создании уникальных игр". Благодаря этому партнерству компания Neowiz намерена расширить свое присутствие на мировом консольном рынке.