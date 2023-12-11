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Lies Of P 19.09.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.3 489 оценок

Новое обновление 1.4.0.0 для Lies of P добавляет праздничные наряды

butcher69
Новости

Компания Neowiz объявила о том, что игра Lies of P получила обновление до версии 1.4.0.0 на ПК, которое добавляет три новых косметических праздничных наряда, подходящих для этого случая. Кроме того, был улучшен японский перевод.

Ознакомиться с примечаниями к патчу Lies of P вы можете ниже:

После установки последнего обновления в меню "Экипировка" и "Сумка" можно найти следующие предметы.

  • Красный нос
  • Рога северного оленя
  • Шляпа зимнего фестиваля

Внесены улучшения

  • Улучшено качество японского перевода

В настоящее время ведется работа над версией игры для Mac, которая также получит это обновление, и команда заявила, что сообщит поклонникам, как только это станет возможным.

Lies Of P рассказывает мрачную историю Пиноккио. Игроки берут на себя роль любимого персонажа и должны перемещаться по мрачному миру Belle Epoque, где ужас подстерегает за каждым углом. Некогда прекрасный город Крат превратился в ад, и Пиноккио придется найти мистера Джеппетто, чтобы разгадать тайну случившегося.

Lies of P уже доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и PC через Steam 19 сентября 2023 года.

-1
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Smilekot

Забавные предметы! Разработчики добавляют лайтовый моддинг)) Ну мега респект просто!

0
Jarvis666

Кстати, а Папич прошёл её? Он по моему был в восторге от игры))

0
Бaбуся

Я бы отсосала у этого молокососа.

-1
Кей Овальд

А вот это уже лишнее, только атмосферу портит.

-3
RickeyIMBA

а в чем проблема не одевать это гав$но?

0
Кей Овальд RickeyIMBA

В том, что оно вообще есть и на это тратится время.

-1
feodoss

Ждём взлома игры, может под новый год случится чудо.

-4
B e s i k

Ну судя по внешности ГГ хорошо хоть не платья добавили.Играть я любом случаи в такое не буду игра ниочём.

-6