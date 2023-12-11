Новое обновление 1.4.0.0 для Lies of P добавляет праздничные наряды

Компания Neowiz объявила о том, что игра Lies of P получила обновление до версии 1.4.0.0 на ПК, которое добавляет три новых косметических праздничных наряда, подходящих для этого случая. Кроме того, был улучшен японский перевод.

Ознакомиться с примечаниями к патчу Lies of P вы можете ниже:

После установки последнего обновления в меню "Экипировка" и "Сумка" можно найти следующие предметы.

Красный нос

Рога северного оленя

Шляпа зимнего фестиваля

Внесены улучшения

Улучшено качество японского перевода

В настоящее время ведется работа над версией игры для Mac, которая также получит это обновление, и команда заявила, что сообщит поклонникам, как только это станет возможным.

Lies Of P рассказывает мрачную историю Пиноккио. Игроки берут на себя роль любимого персонажа и должны перемещаться по мрачному миру Belle Epoque, где ужас подстерегает за каждым углом. Некогда прекрасный город Крат превратился в ад, и Пиноккио придется найти мистера Джеппетто, чтобы разгадать тайну случившегося.

Lies of P уже доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и PC через Steam 19 сентября 2023 года.