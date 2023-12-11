Новое обновление 1.4.0.0 для Lies of P добавляет праздничные наряды

Компания Neowiz объявила о том, что игра Lies of P получила обновление до версии 1.4.0.0 на ПК, которое добавляет три новых косметических праздничных наряда, подходящих для этого случая. Кроме того, был улучшен японский перевод.
Ознакомиться с примечаниями к патчу Lies of P вы можете ниже:
После установки последнего обновления в меню "Экипировка" и "Сумка" можно найти следующие предметы.
- Красный нос
- Рога северного оленя
- Шляпа зимнего фестиваля
Внесены улучшения
- Улучшено качество японского перевода
В настоящее время ведется работа над версией игры для Mac, которая также получит это обновление, и команда заявила, что сообщит поклонникам, как только это станет возможным.
Lies Of P рассказывает мрачную историю Пиноккио. Игроки берут на себя роль любимого персонажа и должны перемещаться по мрачному миру Belle Epoque, где ужас подстерегает за каждым углом. Некогда прекрасный город Крат превратился в ад, и Пиноккио придется найти мистера Джеппетто, чтобы разгадать тайну случившегося.
Lies of P уже доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и PC через Steam 19 сентября 2023 года.
Забавные предметы! Разработчики добавляют лайтовый моддинг)) Ну мега респект просто!
Кстати, а Папич прошёл её? Он по моему был в восторге от игры))
Я бы отсосала у этого молокососа.
А вот это уже лишнее, только атмосферу портит.
а в чем проблема не одевать это гав$но?
В том, что оно вообще есть и на это тратится время.
Ждём взлома игры, может под новый год случится чудо.
Ну судя по внешности ГГ хорошо хоть не платья добавили.Играть я любом случаи в такое не буду игра ниочём.